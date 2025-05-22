- Расскажите о вашем сольном проекте, почему выбрали именно такой формат – перепевать русские хиты на итальянском языке? По какому принципу выбираете песни, есть ли в вашем «вишлисте» другие рок-музыканты?

- Мой сольный проект начался только через три года после того, как я переехала в Россию. Именно публика подтолкнула меня к этому шагу. Я просто выложила одно видео в интернет и даже не могла представить, что моя версия вызовет такой отклик. Мне интересно работать с темой ностальгии, поэтому сейчас я особо не рассматриваю ничего, что вышло после 2000-х. Когда слышу песню, которая мне нравится, сразу пробую перевести пару строк — и если чувствую, что «цепляет», то решение принимается интуитивно. Я не думаю о том, насколько сложно будет получить авторские права — весь процесс ведёт музыка, а не расчёты. В моём списке желаний есть много легенд, с кем я мечтаю посотрудничать. В первую очередь — Леонид Агутин и Ева Польна.

- Правда ли, что вас пригласила в Россию Zivert в после шоу «Ciao 2020»? Вы сейчас живете в Москве постоянно или работаете на две страны? Когда фанатам ожидать ваш дебютный альбом?

- Да, это правда: Zivert увидела мой кавер на песню Credo и начала следить за мной в соцсетях. Спустя несколько месяцев её менеджер написал мне и пригласил в Москву, чтобы познакомиться лично. Сейчас я живу здесь на постоянной основе и с удовольствием хочу продолжать этот путь, потому что очень люблю русский язык и русский народ. В Москве я чувствую себя как дома, и после всех этих лет мне было бы очень трудно расстаться с друзьями, которых я здесь нашла.

Сейчас мы активно работаем над созданием альбома. Это совсем не просто, особенно если проект такой нестандартный. Я не знаю точно, когда у нас всё получится, но одно могу сказать точно — я не остановлюсь при первых трудностях. Их уже было немало, но мы всё равно продолжаем идти вперёд. Мне бы очень хотелось в будущем организовать собственные концерты. Я много путешествовала с Zivert во время её туров и именно поэтому чувствую, что готова отправиться в путь и со своим проектом. Всему своё время.