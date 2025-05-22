«От Zivert до Агутина»: Итальянская певица Wiwo о карьере в России, ностальгии и мечтах
Wiwo сказала в эфире НСН, что любит русский язык и русский народ, назвала имена легенд из «списка желаний» и вспомнила гастроли с Zivert.
Итальянская певица Wiwo в интервью НСН рассказала о начале сольной карьеры в России и коллаборациях с рокерами, посетовав, что русские хиты не очень известны в ее стране.
Ранее Wiwo выпустила на итальянском языке свои версии песен «Два туриста» Zivert, «Ночь» Андрея Губина, «Проститься» группы Uma2rman и «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой. При этом Ветлицкая призналась итальянке, что это лучший кавер на этот хит среди тех, что она слышала.
- Расскажите о вашем сольном проекте, почему выбрали именно такой формат – перепевать русские хиты на итальянском языке? По какому принципу выбираете песни, есть ли в вашем «вишлисте» другие рок-музыканты?
- Мой сольный проект начался только через три года после того, как я переехала в Россию. Именно публика подтолкнула меня к этому шагу. Я просто выложила одно видео в интернет и даже не могла представить, что моя версия вызовет такой отклик. Мне интересно работать с темой ностальгии, поэтому сейчас я особо не рассматриваю ничего, что вышло после 2000-х. Когда слышу песню, которая мне нравится, сразу пробую перевести пару строк — и если чувствую, что «цепляет», то решение принимается интуитивно. Я не думаю о том, насколько сложно будет получить авторские права — весь процесс ведёт музыка, а не расчёты. В моём списке желаний есть много легенд, с кем я мечтаю посотрудничать. В первую очередь — Леонид Агутин и Ева Польна.
- Правда ли, что вас пригласила в Россию Zivert в после шоу «Ciao 2020»? Вы сейчас живете в Москве постоянно или работаете на две страны? Когда фанатам ожидать ваш дебютный альбом?
- Да, это правда: Zivert увидела мой кавер на песню Credo и начала следить за мной в соцсетях. Спустя несколько месяцев её менеджер написал мне и пригласил в Москву, чтобы познакомиться лично. Сейчас я живу здесь на постоянной основе и с удовольствием хочу продолжать этот путь, потому что очень люблю русский язык и русский народ. В Москве я чувствую себя как дома, и после всех этих лет мне было бы очень трудно расстаться с друзьями, которых я здесь нашла.
Сейчас мы активно работаем над созданием альбома. Это совсем не просто, особенно если проект такой нестандартный. Я не знаю точно, когда у нас всё получится, но одно могу сказать точно — я не остановлюсь при первых трудностях. Их уже было немало, но мы всё равно продолжаем идти вперёд. Мне бы очень хотелось в будущем организовать собственные концерты. Я много путешествовала с Zivert во время её туров и именно поэтому чувствую, что готова отправиться в путь и со своим проектом. Всему своё время.
- Насколько востребованы ваши каверы в Италии, кого из российских звезд там знают?
- В Италии эти песни почти никому не известны — музыкальный рынок там устроен совсем по-другому. Но я узнала, что там живёт большое русскоязычное сообщество и они с большим интересом воспринимают этот музыкальный эксперимент. До «Ciao 2020», который стал вирусным в Италии из-за своего ироничного характера, я вообще не слушала русскую музыку. Может быть, чуть-чуть помнила Диму Билана, благодаря «Евровидению», но в целом в Италии русская музыка — это далеко не часть повседневной культуры.
- Расскажите, как складывалась ваша музыкальная карьера в Италии и что означает псевдоним Wiwo?
- В Италии у меня не было «настоящей» музыкальной карьеры, но уже была активная фан-база, которая поддерживала мои каверы и синглы. Некоторые известные артисты заметили меня и приглашали участвовать в своих живых выступлениях. Wiwo — это прозвище, которое мне дал один из детей, за которыми я присматривала, когда работала au pair (няней, помощницей по дому – прим. НСН) в Люксембурге. Они часто пели песню We Will Rock You группы Queen и с тех пор он начал называть меня Wiwo. С того момента я никогда не меняла псевдоним.
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