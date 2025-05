- Насколько востребованы ваши каверы в Италии, кого из российских звезд там знают?

- В Италии эти песни почти никому не известны — музыкальный рынок там устроен совсем по-другому. Но я узнала, что там живёт большое русскоязычное сообщество и они с большим интересом воспринимают этот музыкальный эксперимент. До «Ciao 2020», который стал вирусным в Италии из-за своего ироничного характера, я вообще не слушала русскую музыку. Может быть, чуть-чуть помнила Диму Билана, благодаря «Евровидению», но в целом в Италии русская музыка — это далеко не часть повседневной культуры.

- Расскажите, как складывалась ваша музыкальная карьера в Италии и что означает псевдоним Wiwo?

- В Италии у меня не было «настоящей» музыкальной карьеры, но уже была активная фан-база, которая поддерживала мои каверы и синглы. Некоторые известные артисты заметили меня и приглашали участвовать в своих живых выступлениях. Wiwo — это прозвище, которое мне дал один из детей, за которыми я присматривала, когда работала au pair (няней, помощницей по дому – прим. НСН) в Люксембурге. Они часто пели песню We Will Rock You группы Queen и с тех пор он начал называть меня Wiwo. С того момента я никогда не меняла псевдоним.