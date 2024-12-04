«Мечтала поработать вместе!»: Итальянская певица Wiwo о дуэте с Uma2rman

Итальянская певица Wiwo в разговоре с НСН рассказала, как родилась идея записать дуэт с Uma2rman и отметила, что давно мечтала поработать с группой.

Песня Uma2rman «Проститься» получила версию на итальянском языке. В песне часть поется на русском, часть – на итальянском. Как сообщается в соцсетях музыкантов, в этом им помогла Wiwo, переехавшая в Москву из Италии в 2021 году. По словам исполнительницы, этот дуэт «вошел в список невероятных моментов» в ее жизни.

«После выхода моего кавера на песню «Ночь» Андрея Губина, я написала свой собственный трек-лист со всеми артистами, с кем я мечтала поработать вместе. И, естественно, в этом списке была группа Uma2rman. Благодаря общим знакомым у меня получилось отправить им небольшой кусочек перевода. Им он очень понравился и таким образом родилась идея сделать дуэт», - сказала она.