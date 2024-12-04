«Мечтала поработать вместе!»: Итальянская певица Wiwo о дуэте с Uma2rman
Певица Wiwo в эфире НСН отметила, что благодаря общим знакомым у нее получилось отправить Uma2rman небольшой кусок перевода песни «Проститься», который очень понравился группе.
Итальянская певица Wiwo в разговоре с НСН рассказала, как родилась идея записать дуэт с Uma2rman и отметила, что давно мечтала поработать с группой.
Песня Uma2rman «Проститься» получила версию на итальянском языке. В песне часть поется на русском, часть – на итальянском. Как сообщается в соцсетях музыкантов, в этом им помогла Wiwo, переехавшая в Москву из Италии в 2021 году. По словам исполнительницы, этот дуэт «вошел в список невероятных моментов» в ее жизни.
«После выхода моего кавера на песню «Ночь» Андрея Губина, я написала свой собственный трек-лист со всеми артистами, с кем я мечтала поработать вместе. И, естественно, в этом списке была группа Uma2rman. Благодаря общим знакомым у меня получилось отправить им небольшой кусочек перевода. Им он очень понравился и таким образом родилась идея сделать дуэт», - сказала она.
При этом певица отметила, что чаще всего слушает не современную русскую музыку, а песни 90-х и 00-х годов.
«Я не так часто слушаю русскую современную музыку. Но есть артисты, которые мне очень нравятся, например Zivert. В остальном, я в основном слушаю русскую музыку 90-х и 00-х годов», - рассказала Wiwo.
Кроме того, она отметила, что мечтает поработать с Леонидом Агутиным.
«В моих мечтах список очень большой. Есть огромное количество артистов, с кем я мечтала поработать вместе. И первый, кто приходит мне в голову – это, конечно же, Леонид Агутин», - добавила она.
Ранее лидер Uma2rman Владимир Кристовский рассказал в беседе с НСН, что группа планирует выпустить песню «Проститься» совместно с певицей Wiwo полностью на итальянском языке для аудитории Италии, передает «Радиоточка НСН».
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