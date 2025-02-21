«Таинственная и светлая»: Вокс и Галанин представили философский рок-манифест
Алиса Вокс рассказала в эфире НСН, что новая песня стала продолжением перезагрузки ее творчества, а Сергей Галанин обрадовался, что музыкантов объединили природа и сосны, которые выросли вместе с дуэтом.
Певица Алиса Вокс в интервью НСН рассказала об истории создания совместного трека с Сергеем Галаниным под названием «Смерти нет», а лидер группы «СерьГа» раскрыл перспективы его совместного исполнения.
Вокс и Галанин представили релиз под названием «Смерти нет» 21 февраля, а в выходные выйдет одноименный клип. Певица отметила, что это второй шаг к перезагрузке ее творчества после сингла «Антеннами».
«Песня "Смерти нет" абсолютно вписывается в парадигму перезагрузки. Я не зря взяла паузу в три года: и слушатель отдохнул, и риторика, и повестка изменилась, и временной срез очень большой, много чего произошло за это время. Свой последний альбом я выпускала в период между ковидом и СВО. Был короткий период относительного спокойствия, а потом я надолго замолчала. Мне нужно было осознать своё место в изменившемся мире, место своего творчества, потому что, когда из-под музыканта уходит эпоха, то музыкант остаётся за бортом. Я не гонюсь за трендами и не умею писать на заказ. Просто из-за тяжёлых, сложных, исторических переломных моментов моя антенна не работала на приём какой-то музыкальной информации. С ноября эта антенна вновь активно заработала на приём, и у меня сейчас пишутся новые песни. Я очень рада, что мне не нужно пытаться подстраиваться под какой-то стиль, с которым меня привыкли ассоциировать, и я могу наконец-то подсвечивать в своих песнях проблематику и философию, которая мне близка», - отметила Вокс.
Она рассказала, как родилась коллаборация с Галаниным, и объяснила философию новой песни.
«Сначала, конечно, родилась песня, я её написала в начале июня 2024 года. Текст во многом продиктован православной парадигмой того, что смерти нет как таковой, есть вечная жизнь во Христе и торжество жизни над смертью. Как и подавляющее большинство моих песен, она пришла ко мне целиком - уже музыка со словами, и мне осталось только её записать. Потом она легла на какое-то время в стол, потому что я хотела по привычке усложнить аранжировку, добавить духовую секцию, как-то всё это навернуть, сделать какую-то многослойность, а потом, прислушавшись к советам старших товарищей, решила не усложнять, а сделать достаточно лаконичную, но в то же время мощную аранжировку. После этого я поняла, что для усиления, мне нужен глубокий мужской вокал. А кто у нас из таких исполнителей? Сергей Галанин и Баста, но чисто тембрально мне, конечно, Галанин ближе. Мы с ним как раз незадолго до этого познакомились, это была акция по восстановлению леса. Кто бы знал, что из этой акции вырастет, помимо нескольких десятков новых ёлок и сосен, ещё и вот такой интересный дуэт», - подчеркнула певица.
Со своей стороны, Сергей Галанин сказал НСН, что они с Алисой могут исполнить песню «Смерти нет» на каком-нибудь рок-фестивале.
«Мы как-то встретились с Алисой на природе и познакомились. Сосенки сажали вместе с "Нашим Радио", так что природа, объединяет, это здорово. Понятное дело, что мы друг о друге что-то знали и до этого, но наконец встретились и после этого начали общаться. Алиса прислала демо-версию этой песни, а потом предложила спеть вместе. Песня хорошая, она и таинственная, и светлая. Я всегда вначале слушаю текст и, если все нормально, то и обсуждать нечего. Здесь ни о чем даже не было речи, все на своих местах. Где мы сможем спеть ее вдвоем? Идеальный вариант это какие-то фестивали, живые выступления - это всегда здорово», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о новом альбоме с условным названием «Парус», который планируется выпустить летом 2025 года.
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