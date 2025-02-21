«Таинственная и светлая»: Вокс и Галанин представили философский рок-манифест

Певица Алиса Вокс в интервью НСН рассказала об истории создания совместного трека с Сергеем Галаниным под названием «Смерти нет», а лидер группы «СерьГа» раскрыл перспективы его совместного исполнения.

Вокс и Галанин представили релиз под названием «Смерти нет» 21 февраля, а в выходные выйдет одноименный клип. Певица отметила, что это второй шаг к перезагрузке ее творчества после сингла «Антеннами».