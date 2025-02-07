«Рыбалка и борщевик!»: Сергей Галанин готовит новый «житейский» альбом о любви

Он допустил, что песню «Клюёт» услышат и гости сегодняшнего концерта, раскрыв рабочее название нового альбома и рассказав по секрету еще об одной новой песне.

«Теоретически название пластинки есть, ее рабочее название "Парус", потому что есть такая песня "Парус". Несмотря на то, что таких названий много, и мы сразу вспоминаем нашего незаменимого Владимира Семеновича Высоцкого, появилась идея вспомнить мою личную историю. Это вот песня о личном и прожитом, это прямо моё-моё. Эта песня очень душевная. Не знаю, интересна ли сейчас кому-то такая история любви, - посмотрим, когда пластинка выйдет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Галанин рассказывал «Культурному гиду НСН», что одна из песен на альбом «Батарейки сели» посвящена скончавшемуся гитаристу группы «СерьГа» Сергею Левитину. Это песня «Эпоха» и она сейчас звучит на всех концертах, отметил музыкант.

