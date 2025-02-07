«Рыбалка и борщевик!»: Сергей Галанин готовит новый «житейский» альбом о любви

Новый альбом выйдет ко дню рождения группы «СерьГа» и уйдет в сторону «пикника» от темы борьбы добра и зла, при этом у песни «Клюёт» будет и хулиганская версия, сказал в эфире НСН Галанин.

Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал о новом альбоме с условным названием «Парус», раскрыв секреты новых хитов, уже звучащих на концертах.

7 февраля в московском клубе «16 тонн» пройдет концерт группы «СерьГа». В середине ноября 2024 года вышел новый альбом группы под названием «Батарейки сели». Галанин сообщил, что следующий релиз выйдет уже этим летом, при этом два хита уже известны публике.

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«Я хочу успеть, чтобы к лету "СерьГа" выпустила следующую пластинку к нашему дню рождения. Этот альбом будет немножко в стороне от того, что у нас выходило в последнее время. Это были достаточно жесткие пластинки на злобу дня. На фоне того, что происходит сейчас с нашей страной, было не удивительно, что вышла пластинка "Тебя не сломать". Последний альбом "Батарейки сели" вроде бы чуть-чуть поспокойнее, но там тоже звучат эти темы добра и зла в преломлении сегодняшних военных событий. А здесь будет остановка, пикник на берегу красивой реки, во время которого кто-то о чем-то мечтает. Сейчас тяжело играть слишком веселые песни, но песня "Сука-борщевик" наконец-то выйдет на этой пластинке. Она была записана давно, но придерживалась. А сейчас планируется такой житейский, добрый альбом об обычной человеческой любви. Любовь же бывает в разных проявлениях, но она в любом случае нам нужна. И большая, и какая-то своя собственная, маленькая - без этого никуда. Это будет личный альбом о личных отношениях и о каких-то моих историях из жизни», - пообещал Галанин.

По его словам, у еще одного хита с нового альбома, песни «Клюёт», будет две версии.

«Записано уже 70% пластинки, там будет песен 12, наверное, и две из них мы уже играли. Помимо песни "Сука-борщевик" мы несколько раз играли песню "Клюёт", и на нее очень хорошая реакция. Эта песня не в чистом виде о рыбалке, а о том, почему рыбалка, зачем она и как человек с нее возвращается домой. Это немножко перекликается с альбомом "Батарейки сели". Когда сели батарейки, ты спешишь домой, чтобы опять там подзарядиться. При этом в будущем появится еще один релиз песни "Клюёт", она будет с тремя куплетами и там она вообще такая хулиганская. Изначально был вариант с тремя куплетами, но один я потом выкинул, про наше юношеское веселье, когда мы уезжали на природу не ради рыбалки, а ради какого-то безудержного веселья. Полная версия когда-нибудь где-нибудь появится, но на номерной пластинке ко дню рождения будет сокращенная версия: неинтересный куплет про девчонок я выкинул и оставил только самую суть. Рыбалка - это очень важная тема для многих. Многие прикрываются рыбой, а на самом деле в этом какая-то философия», - подчеркнул Галанин.
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Он допустил, что песню «Клюёт» услышат и гости сегодняшнего концерта, раскрыв рабочее название нового альбома и рассказав по секрету еще об одной новой песне.

«Теоретически название пластинки есть, ее рабочее название "Парус", потому что есть такая песня "Парус". Несмотря на то, что таких названий много, и мы сразу вспоминаем нашего незаменимого Владимира Семеновича Высоцкого, появилась идея вспомнить мою личную историю. Это вот песня о личном и прожитом, это прямо моё-моё. Эта песня очень душевная. Не знаю, интересна ли сейчас кому-то такая история любви, - посмотрим, когда пластинка выйдет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Галанин рассказывал «Культурному гиду НСН», что одна из песен на альбом «Батарейки сели» посвящена скончавшемуся гитаристу группы «СерьГа» Сергею Левитину. Это песня «Эпоха» и она сейчас звучит на всех концертах, отметил музыкант.

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