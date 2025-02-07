«Рыбалка и борщевик!»: Сергей Галанин готовит новый «житейский» альбом о любви
Новый альбом выйдет ко дню рождения группы «СерьГа» и уйдет в сторону «пикника» от темы борьбы добра и зла, при этом у песни «Клюёт» будет и хулиганская версия, сказал в эфире НСН Галанин.
Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал о новом альбоме с условным названием «Парус», раскрыв секреты новых хитов, уже звучащих на концертах.
7 февраля в московском клубе «16 тонн» пройдет концерт группы «СерьГа». В середине ноября 2024 года вышел новый альбом группы под названием «Батарейки сели». Галанин сообщил, что следующий релиз выйдет уже этим летом, при этом два хита уже известны публике.
«Я хочу успеть, чтобы к лету "СерьГа" выпустила следующую пластинку к нашему дню рождения. Этот альбом будет немножко в стороне от того, что у нас выходило в последнее время. Это были достаточно жесткие пластинки на злобу дня. На фоне того, что происходит сейчас с нашей страной, было не удивительно, что вышла пластинка "Тебя не сломать". Последний альбом "Батарейки сели" вроде бы чуть-чуть поспокойнее, но там тоже звучат эти темы добра и зла в преломлении сегодняшних военных событий. А здесь будет остановка, пикник на берегу красивой реки, во время которого кто-то о чем-то мечтает. Сейчас тяжело играть слишком веселые песни, но песня "Сука-борщевик" наконец-то выйдет на этой пластинке. Она была записана давно, но придерживалась. А сейчас планируется такой житейский, добрый альбом об обычной человеческой любви. Любовь же бывает в разных проявлениях, но она в любом случае нам нужна. И большая, и какая-то своя собственная, маленькая - без этого никуда. Это будет личный альбом о личных отношениях и о каких-то моих историях из жизни», - пообещал Галанин.
По его словам, у еще одного хита с нового альбома, песни «Клюёт», будет две версии.
«Записано уже 70% пластинки, там будет песен 12, наверное, и две из них мы уже играли. Помимо песни "Сука-борщевик" мы несколько раз играли песню "Клюёт", и на нее очень хорошая реакция. Эта песня не в чистом виде о рыбалке, а о том, почему рыбалка, зачем она и как человек с нее возвращается домой. Это немножко перекликается с альбомом "Батарейки сели". Когда сели батарейки, ты спешишь домой, чтобы опять там подзарядиться. При этом в будущем появится еще один релиз песни "Клюёт", она будет с тремя куплетами и там она вообще такая хулиганская. Изначально был вариант с тремя куплетами, но один я потом выкинул, про наше юношеское веселье, когда мы уезжали на природу не ради рыбалки, а ради какого-то безудержного веселья. Полная версия когда-нибудь где-нибудь появится, но на номерной пластинке ко дню рождения будет сокращенная версия: неинтересный куплет про девчонок я выкинул и оставил только самую суть. Рыбалка - это очень важная тема для многих. Многие прикрываются рыбой, а на самом деле в этом какая-то философия», - подчеркнул Галанин.
Он допустил, что песню «Клюёт» услышат и гости сегодняшнего концерта, раскрыв рабочее название нового альбома и рассказав по секрету еще об одной новой песне.
«Теоретически название пластинки есть, ее рабочее название "Парус", потому что есть такая песня "Парус". Несмотря на то, что таких названий много, и мы сразу вспоминаем нашего незаменимого Владимира Семеновича Высоцкого, появилась идея вспомнить мою личную историю. Это вот песня о личном и прожитом, это прямо моё-моё. Эта песня очень душевная. Не знаю, интересна ли сейчас кому-то такая история любви, - посмотрим, когда пластинка выйдет», - заключил собеседник НСН.
Ранее Галанин рассказывал «Культурному гиду НСН», что одна из песен на альбом «Батарейки сели» посвящена скончавшемуся гитаристу группы «СерьГа» Сергею Левитину. Это песня «Эпоха» и она сейчас звучит на всех концертах, отметил музыкант.
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