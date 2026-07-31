«Миллионные убытки!»: Организаторы сорванного концерта Ill Niño грозят артистам судом
Отмена тура по России стала полной неожиданностью для организаторов, а убытки исчисляются миллионами рублей, рассказали НСН в концертном агентстве «ГЕТ».
Американская ню-метал группа Ill Niño отменила тур по России и не вернула аванс организаторам, рассказали НСН в пресс‑службе агентства «ГЕТ».
Концертное агентство «ГЕТ» ранее сообщило об отмене тура Ill Niño по России. Организаторы заявили, что по‑прежнему ждут от музыкантов публикации с причинами отмены на официальных ресурсах. Возврат средств за электронные билеты пройдёт автоматически. В пресс-службе концертного агентства рассказали, как узнали о срыве концертов и с какими трудностями столкнулись из‑за решения группы.
«Артист сообщил об отмене тура буквально за пару недель до старта гастролей. Для нас это стало полной неожиданностью, поскольку мы выполнили все взятые на себя обязательства. Группа в одностороннем порядке и без каких‑либо разумных оснований отказалась от проведения концертов, ссылаясь на вопросы безопасности и „ухудшение обстановки в России“. Это широко обсуждается в первую очередь в среде поклонников артиста и вызывает очевидное неприятие. Американцы получили аванс и просто перестали выходить на связь. Нас уведомили, что концерты не состоятся, — на этом всё. На данный момент мы так и не получили назад оплаченную ранее предоплату. Если в самое ближайшее время возврат предоплаченных средств не произойдёт, мы будем предпринимать действия юридического характера для возврата денежных средств. Таким образом, по крайней мере на настоящий момент, группа фактически присвоила себе деньги, вырученные от продажи билетов, купленных российскими поклонниками, а также средства, оплаченные ей в качестве гонорара. Возврат денежных средств поклонникам мы осуществляем из других средств, своими силами. Считаем такое поведение артистов неприемлемым — это вопиющее неуважение к своим фанатам», — рассказали собеседники НСН.
Организаторы поделились, какие последствия отмены концертов Ill Niño считает самыми болезненными для агентства и рынка в целом.
«Потери организаторов — это в первую очередь потери репутационные. Люди доверяют нам, потому что за прошедшие пару лет нам удалось провести по‑настоящему крутые рок‑шоу в разных городах России, не только в столицах. Финансовые потери составляют миллионы рублей. Но последствие подобной отмены — это ещё и негативный сценарий развития спроса и рынка в целом», — добавили организаторы.
Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов сказал НСН, что американская ню-метал группа Ill Niño является крепким коллективом из «нулевых», который знают в России.
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