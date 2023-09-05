Симфоническую панк-сказку поставят по песням группы «Король и Шут»
Симфонический оркестр Imperial Orchestra в ноябре впервые исполнит музыку рок-группы «Король и Шут» в четырех городах России.
Такие хиты группы, как «Прыгну со скалы», «Лесник» и другие прозвучат в исполнении симфонического оркестра, хора и органа, а все это шоу будет сопровождаться световыми эффектами, что обеспечит зрителям полное погружение в фантастический мир. Продюсерами шоу стали Плюс Студия и Imperial Orchestra.
Больше 120 музыкантов Imperial Orchestra в образах персонажей из песен «Короля и Шута» будут создавать настоящую магию на сцене, а дирижировать оркестром будет сам Мертвый Анархист.
Зрители смогут подпевать любимым хитам и пуститься в пляс в танцпартере. Поклонники «Короля и Шута» оценят мистическую атмосферу шок и энергичное слияние симфонических инструментов в стиле панк-рока.
Первое шоу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. После панк-сказка отправится в Екатеринбург и будет ждать своих зрителей 18 и 19 ноября, следом - Москва 25 ноября и Казань 8 декабря. Купить билеты на шоу можно только на Яндекс.Афише. Там, к слову, подготовили лучшие цены для подписчиков Плюса на ближайшие две недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru