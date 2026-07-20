От хуков до алгоритмов: Как тренды из соцсетей стали «двигателем» хитов

Словам песни сейчас уделяется меньше внимания, чем раньше, поэтому на рынке много треков с совершенно бессмысленными текстами, сказал НСН Игорь Краев.

Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев сказал НСН, что, несмотря на растущую роль коротких видео, успех артиста по‑прежнему зависит от продуманной многоканальной стратегии.

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В первой половине 2026 года музыкальные чарты формировались под влиянием трендов из соцсетей и треков, созданных с помощью ИИ, рассказал «Афише Daily» главный редактор сервиса «Звук» Влад Микеев. Редакция стриминга также собрала плейлист с главными хитами полугодия. Краев отметил, что сегодня на рынке наиболее востребованы специалисты, которые понимают, как работают вирусные алгоритмы в соцсетях.

«Короткие вертикальные видео за последние пять лет стали значимым фактором продвижения новых артистов. Их аудитория в основном молодая — именно она активно потребляет такой контент. Однако самым эффективным по‑прежнему остаётся комплексное продвижение: когда артист присутствует и в интернете (в том числе в соцсетях), и в традиционных медиа — на радио и телевидении. Для съёмок 15‑секундных роликов режиссёры не нужны. Сегодня на рынке наиболее востребованы специалисты, которые понимают, как работают вирусные алгоритмы в TikTok, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и других соцсетях, и умеют использовать их для продвижения», — сказал собеседник НСН.
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По его словам, фокус трендов смещается с глубины текста на мгновенное эмоциональное воздействие: лаконичность, запоминающиеся хуки и многократное повторение ключевых фрагментов.

«Сегодняшние тренды — это сокращение длительности песен, часто до двух минут и даже меньше; наличие яркого хука, то есть короткой, легко запоминающейся мелодии; а также максимально возможное число повторений этого хука в песне — чтобы буквально "вбить" мелодию в голову слушателя. Кроме того, релиз сопровождают десятки коротких вертикальных видео, в которых эти хуки воспроизводятся снова и снова. Словам песни сейчас уделяется меньше внимания, чем раньше, поэтому на рынке много треков с совершенно бессмысленными текстами», — добавил эксперт.

Ранее певец и композитор Юрия Лоза в интервью НСН заявил, что не собирается исполнять песню «Плот» в коллаборации с кем-то из молодых рэперов.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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