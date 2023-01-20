«От Дубая до Бали»: Где выступают «запрещенные» в России музыканты

БИ-2: «ОФИГЕННЫЙ ТАИЛАНД И СКАЗОЧНОЕ БАЛИ»

Группа «Би-2», попавшая в опалу после срыва апрельского концерта в Омске, в конце 2022 года активно давала зарубежные гастроли.

После ноябрьских выступлений в Бишкеке и Алматы команда Левы и Шуры в декабре выступила на Кипре, в Израиле, Дубае и Турции, новый год «Би-2» начали двумя концертами в Таиланде, а на следующей неделе собираются на Бали.

При этом сами музыканты в восторге от приема публики. Концерт в кипрском Лимасоле они назвали «великолепным и невероятным», в Тель-Авиве - «потрясающим, полным радости, любви и счастья», в Дубае - «фантасмагорически восхитительным».

29 декабря «Би-2» впервые в своей истории выступили в Турции, назвав концерт в Стамбуле «самым фееричным завершением года из возможных».

В начале 2023 года состоялся первый в истории группы визит в Таиланд. Концерт в Пхукете 6 января они сочли «офигенным», а 8 января в Паттайе «огненным».

«В Паттайе был настолько огненный концерт, что мы даже забыли сделать традиционное фото на память с залом — поэтому нарисовали гиперреалистичный общий автопортрет! Спасибо, друзья! Это было воистину незабываемо! До новых встреч, Таиланд!», - подчеркнули музыканты.

В ближайших планах у «Би-2» концерты на Бали (25 января), в Ереване (17 марта), Кемере (с 19 по 23 апреля) и Кейсарии (4 мая).

На официальном сайте группы можно также купить билеты на концерт в Москве 10 июня, местом проведения которого указаны «Лужники», правда, далеко не все уверены, что он состоится.

«По-человечески я предполагаю, что этот концерт не состоится. Есть общественное порицание, гражданское общество не хочет видеть подобных артистов, осуждающих СВО, в фильмах, спектаклях, концертах. Я верю в наших людей, если билеты и будут раскупаться, то достаточно плохо», - сказала НСН глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Со своей стороны, первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко сказала НСН, что помнит «скандальную историю про срыв концерта в Омске», и высказала мнение, что про группу «Би-2» «надо забыть».