«От Дубая до Бали»: Где выступают «запрещенные» в России музыканты
«Би-2» выступят на Бали и в Турции, «Машина времени» - в США и Канаде, «Ногу свело!» - в Германии и Нидерландах, при этом музыканты продают билеты и на российские концерты.
Российские группы, приостановившие концерты в своей стране, открывают новые маршруты, не желая брать «музыкальную паузу». При этом в афишах групп «Би-2», ДДТ, НАИВ и «Ногу Свело!» на 2023-й год запланированы концерты в Москве и Питере. Правда, в Госдуме сомневаются, что эти концерты действительно состоятся.
БИ-2: «ОФИГЕННЫЙ ТАИЛАНД И СКАЗОЧНОЕ БАЛИ»
Группа «Би-2», попавшая в опалу после срыва апрельского концерта в Омске, в конце 2022 года активно давала зарубежные гастроли.
После ноябрьских выступлений в Бишкеке и Алматы команда Левы и Шуры в декабре выступила на Кипре, в Израиле, Дубае и Турции, новый год «Би-2» начали двумя концертами в Таиланде, а на следующей неделе собираются на Бали.
При этом сами музыканты в восторге от приема публики. Концерт в кипрском Лимасоле они назвали «великолепным и невероятным», в Тель-Авиве - «потрясающим, полным радости, любви и счастья», в Дубае - «фантасмагорически восхитительным».
29 декабря «Би-2» впервые в своей истории выступили в Турции, назвав концерт в Стамбуле «самым фееричным завершением года из возможных».
В начале 2023 года состоялся первый в истории группы визит в Таиланд. Концерт в Пхукете 6 января они сочли «офигенным», а 8 января в Паттайе «огненным».
«В Паттайе был настолько огненный концерт, что мы даже забыли сделать традиционное фото на память с залом — поэтому нарисовали гиперреалистичный общий автопортрет! Спасибо, друзья! Это было воистину незабываемо! До новых встреч, Таиланд!», - подчеркнули музыканты.
В ближайших планах у «Би-2» концерты на Бали (25 января), в Ереване (17 марта), Кемере (с 19 по 23 апреля) и Кейсарии (4 мая).
На официальном сайте группы можно также купить билеты на концерт в Москве 10 июня, местом проведения которого указаны «Лужники», правда, далеко не все уверены, что он состоится.
«По-человечески я предполагаю, что этот концерт не состоится. Есть общественное порицание, гражданское общество не хочет видеть подобных артистов, осуждающих СВО, в фильмах, спектаклях, концертах. Я верю в наших людей, если билеты и будут раскупаться, то достаточно плохо», - сказала НСН глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Со своей стороны, первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко сказала НСН, что помнит «скандальную историю про срыв концерта в Омске», и высказала мнение, что про группу «Би-2» «надо забыть».
«ОТ ПИТЕРА ДО МАЙАМИ»
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук говорил в декабрьском интервью НСН, что сейчас музыканты не гастролируют, а только пишутся.
«Мы стараемся и сейчас пишем новые песни, а что делать? Нам ничего не остается делать, концерты нам прикрыли. Работаем постоянно в студии», - отмечал Шевчук.
При этом на официальном сайте группы указано, что концерт ДДТ в Санкт-Петербурге, запланированный 24 сентября 2022 года на «Газпром Арене», переносится на 27 мая 2023 года.
Лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов вместе с «Кастой», «Монеточкой», «Ногу свело!» и другими музыкантами недавно принял участии в записи видеопроекта «Незамеченное поколение: люди, потерянные Россией». В интервью он, в частности, высказал мнение, что у музыкантов, покинувших страну, шансы реализоваться есть только в России.
«Конечно, у нас нет никакой судьбы, кроме России. Мы все привязаны к метрополии, это наша метрополия. Мы можем, как творческие единицы, состояться только здесь. Мы местные, мы нужны только здесь, мы только здесь чего-то весим», - пояснил «Чача», по данным СМИ, находящийся сейчас в США.
При этом на официальном сайте группы НАИВ сейчас можно купить билеты на два российских концерта в 2023 году.
1 апреля легенды российского панк-рока хотят отметить 35-летие в Нижнем Новгороде, а 18 июня выступить на фестивале «Дикая мята» в Тульской области.
А вот «Машина времени» вместе с признанным в России иноагентом Андреем Макаревичем пока не спешит возвращаться домой. В феврале у музыкантов запланированы концерты в Майами, Атланте, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне, в марте – в ряде городов Канады и США, в апреле – в Грузии, в мае – на Кипре и в Израиле, в июне – в Турции, а осенью – в Германии.
В концертных планах «Касты» с января по апрель значатся Турция, Кипр, Черногория, Сербия, Бали и Армения. Группа «Ногу свело!» в январе-феврале выступит в Германии, Австрии, Нидерландах, Чехии и Канаде. При этом на официальном сайте команды Максима Покровского сейчас продаются билеты и на концерт в Петербурге, запланированный на 7 июля 2023 года.
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