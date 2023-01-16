«Люди не понимают»: Лидер НАИВа высказался о «предателях» и уехавших музыкантах
Лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов считает, что у музыкантов, покинувших страну, шансы реализоваться есть только в России.
«Конечно, у нас нет никакой судьбы, кроме России. Мы все привязаны к метрополии, это наша метрополия. Мы можем, как творческие единицы, состояться только здесь. Некоторым из нас, особенно талантливым везет и они находят для себя более широкую аудиторию, но для большинства артистов и актеров русский язык, и русская культура это некая карма. Мы местные, мы нужны только здесь, мы только здесь чего-то весим. Я думаю, что для музыканта и творческого человека вообще эмиграция – это в идеале попытка пересобрать себя на новом месте с чистого листа. Но на самом деле так не происходит», - сказал «Чача» в интервью одному из YouTube-каналов.
Музыкант также объяснил, почему неверно считать «предателями» тех, кто покинул страну.
«Многие люди, которые уехали, они уехали сами, это их сознательный выбор, их никто не выгонял. Более того, они всей это ситуацией поставлены в такое положение: Зачем вы уехали? Кто вам что сделал? Широкой публике непонятно, что, например, концерты Noize MC (признан в России иноагентом – прим. НСН) годами срывались под теми или иными предлогами. Публика считает, что они предатели, раз уехали, бросили нас, а мы хорошие тут страдаем, у нас этого нет, это не работает, "Макдональдс" уехал. Люди, к сожалению, не понимают, что многих ведь просто выдавили обстоятельства. Когда тебе не дают заниматься своим делом, что ты делаешь? Уезжаешь», - отметил музыкант, по данным СМИ, находящийся сейчас в США.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук ранее рассказал в интервью НСН, чем группа занимается в отсутствие концертов,
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