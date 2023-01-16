«Люди не понимают»: Лидер НАИВа высказался о «предателях» и уехавших музыкантах

Музыкант также объяснил, почему неверно считать «предателями» тех, кто покинул страну.

«Многие люди, которые уехали, они уехали сами, это их сознательный выбор, их никто не выгонял. Более того, они всей это ситуацией поставлены в такое положение: Зачем вы уехали? Кто вам что сделал? Широкой публике непонятно, что, например, концерты Noize MC (признан в России иноагентом – прим. НСН) годами срывались под теми или иными предлогами. Публика считает, что они предатели, раз уехали, бросили нас, а мы хорошие тут страдаем, у нас этого нет, это не работает, "Макдональдс" уехал. Люди, к сожалению, не понимают, что многих ведь просто выдавили обстоятельства. Когда тебе не дают заниматься своим делом, что ты делаешь? Уезжаешь», - отметил музыкант, по данным СМИ, находящийся сейчас в США.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук ранее рассказал в интервью НСН, чем группа занимается в отсутствие концертов,

