Юрий Шевчук: После тяжелых времен случится «взрыв». В искусстве

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал в интервью НСН, чем коллектив занимается в отсутствие концертов, за что он благодарен армии слушателей, ждет ли российскую и мировую культуру в ближайшее время мощный взрыв.



ТИКТОКЕРСКИЕ ВРЕМЕНА

- В начале октября вышла вторая часть альбома «Творчество в пустоте». Это продолжение первого альбома по смыслу, содержанию, характеру? Или вы специально разделили альбом на две части?

- Мы писали сразу – 27 треков, но кто будет слушать альбом из такого количества песен в наше время, время тиктокерское по три секунды на тему. Первую часть альбома сделали более социальной, состоящей из песен гражданского содержания. Вторая часть получилась более лирической, хотя и в ней всего хватает.

- Сейчас в ваших планах выпустить альбом ограниченным тиражом на виниле и CD-формате. Уже собрали 10 миллионов рублей, а в январе на выпуск первой части – 25 миллионов, что стало рекордом. На ваш взгляд, это говорит о том, что людям нужны честные песни, а не «муси-пуси»?

- Я не знаю. Не буду выпендриваться: честные или нет, мы просто стараемся писать на темы, которые отзываются болью, о чем мы размышляем. Все песни из жизни, в общем, хвалиться не буду… Мы стараемся и сейчас пишем новые песни, а что делать? Нам ничего не остается делать, концерты нам прикрыли. Работаем постоянно в студии.

- Можно ли сказать, что в отсутствие концертов краудфандинг становится основным источником средств, на которые существует группа?

- Огромная благодарность всем, кто нас поддерживает. Если бы не наши многочисленные слушатели, друзья, думаю, что мы бы уже не смогли содержать студию, работать. Это единственная помощь, немного еще стриминги приносили доход, но их тоже прикрыли из-за санкций. Потому все благодаря людям и огромное всем спасибо! Если бы не эта помощь, мы бы не прожили, даже вторую часть альбома «Творчество в пустоте» не смогли бы свести.

- Ждать ли поклонникам группы мерч, что это будет?

- Ой, поклонники – дурацкое слово, не люблю. Мы стараемся вести себя аккуратно, не наезжать на людей, потому что понимаем, насколько у наших слушателей тяжелое материальное положение, может даже хуже, чем у нас. Понятно все. Я всегда поэтому ребятам своим говорю: попридержите коней, а то как-то уж мы на себя внимания обращаем. Стараемся поскромнее себя вести.





«Я ОФИГЕЛ»

- В конце октября вас наградили престижной итальянской музыкальной премией Тенко. До этого из российских исполнителей ее получали Высоцкий и Окуджава…

- Я офигел, конечно, скажу честно. Значит они там что-то слушают, переводят текст, следят как-то за этим. Это такая премия, которая присуждается не просто музыкантам, а поющим авторам. Среди обладателей великий поэт Леонард Коэн, Стинг, Том Уэйтс и много не попсового народа…Юрий Шевчук. Это говорит о том, что к российской культуре, частью которой я являюсь, отношение в Европе не такое печальное, как у ее нас рисуют. Как мне кажется, это маленькая победа всего нашего российского музыкального движения.

- Вам уже ее привезли?

- Нет, она в Италии.

- Главное, чтобы не затерялась…

- Да это неважно. Думаю, не затеряется, она у нашего хорошего друга, которая была переводчицей на фестивале.

- Что для вас означает это признание? Добавляет ли ему ценности то, что вам присудили премию в такой непростой год?

- Премия говорит о том, что к русской культуре нет какого-то дурацкого, негативного отношения, по крайней мере в Италии. В Нью-Йорке ставят Чайковского, Стравинского в Берлине, Шевчука приветствуют в Италии…вот так я про себя пошутил (смеется).

- Считаете, что нет в этом никакой политики, как пытались это преподнести некоторые публичные люди в России?

- Музыка вне политики. Безусловно, есть социальные песни, но чем шире ты берешь тему, тем сильнее она начинает волновать многих людей из других стран. Человек – он везде человек, и в Африке, и в Берлине, и в России со своими мыслями, победами, поражениями, бедой, нуждой. Я не скажу, что люди везде одинаковы, но они люди. В чем мощнейшая популярность Достоевского, почему им зачитываются в Европе? Он, говоря о русской жизни, делает ее понятной европейцу, китайцу, японцу. Все это складывается в мировую культуру, где и Кафка, и Бродский, и Толстой…Музыка тоже – Маккартни, Гребенщиков, ДДТ, Oxxxymiron (внесен Минюстом в список иноагентов). Каждый из мировой культуры берет то, что сможет съесть. Российская культура – классическая музыка, театр, поп-музыка, рок тоже занимают свое место в мировой культуре, но у нас об этом мало говорят. Очень многие на Западе, на Востоке знают нашу музыку, переводят ее, многим она нравятся, тем более интернет давно разбил все границы. Музыка – за мир! Музыка одухотворяет, окормляет человечество высокими идеалами, эмпатией, добротой. Ведь очень мало песен злых, которые бы вошли в золотой фонд. Культура дополняет, достраивает божий мир, а зло ничего не строит, оно может только разрушать. Где ты слышал, чтобы зло построило что-то полезное людям, кроме танков, пушек и ракет? Наоборот, зло разъединяет и сегодня зла очень много, которое вырвалось на свободу и гуляет по планете, по России, по Украине. Ужасные времена, тяжелейшие и в эти времена важно понять за что ты, с кем ты, как у нас в песне «Где я».





БУДЕТ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ

- Какое влияние на культуру окажут события, происходящее сегодня в мире?

- Как только эти времена закончатся, произойдет мощный взрыв в литературе, кинематографе, театре, и это будет очень круто. Всегда такие тяжелейшие времена рождают потом величайшие произведения в искусстве.

- С чем у вас ассоциируется уходящий год?

- Очень тяжелый год, как и для многих. Трагедия…Я ждал этого, немножко понимая исторические процессы, но не верил, что это случится, вот этот разгул зла... Во мне что-то говорило, какая-то надежда, что этого не произойдет в таком масштабе. Состояние мое, врать не буду, тяжелейшее. Спасает работа, а иначе в такие времена с ума сойдешь.

- Расскажите о творческих планах, возможно, что-то планируете выпустить в ближайшее время?

- Расскажи Богу о своих планах, и он будет долго смеяться… Планировать сейчас вообще ничего нельзя, не знаешь, что завтра будет и это завтра от тебя уже не зависит. Тебя просто несет в этих мутных водах времени, а куда – не понимаешь, либо в сторону ядерной войны, либо в сторону просветления всего человеческого, просветления России, что она справится с этой бедой. Все дело в действии, а действие и есть смысл жизни, а планировать, да ну, смешно! Песни пишутся, голова работает, размышляет, сердце болит – и слава Богу.

