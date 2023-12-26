Пригожин назвал Анну Асти лучшей певицей 2023 года

Он обратил внимание, что певица собирает большие залы и дворцы. На сегодняшний день Анна Асти является топовой артисткой, заявил продюсер в беседе с NEWS.ru.

Также Пригожин выделил певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Исполнителя хита «Я русский» он назвал самым заметным артистом.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что не знаком с творчеством SHAMAN. По словам музыканта, знакомые присылали ему «какой-то красивый романс» в исполнении Дронова, сообщает «Радиоточка НСН».

