Пригожин назвал Анну Асти лучшей певицей 2023 года
Лучшей исполнительницей уходящего года стоит считать Анну Асти, полагает продюсер Иосиф Пригожин.
Он обратил внимание, что певица собирает большие залы и дворцы. На сегодняшний день Анна Асти является топовой артисткой, заявил продюсер в беседе с NEWS.ru.
Также Пригожин выделил певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Исполнителя хита «Я русский» он назвал самым заметным артистом.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев признался, что не знаком с творчеством SHAMAN. По словам музыканта, знакомые присылали ему «какой-то красивый романс» в исполнении Дронова, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru