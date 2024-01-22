«Не мог и представить!»: Основатель «Гран-КуражЪ» о сотрудничестве с поэтессой Пушкиной

«В детстве я, как и многие, заслушивался песнями «Арии», особо отмечая их поэтические, изящные, изобилующие яркими образами тексты. Я даже представить тогда не мог, что спустя годы сам буду сотрудничать с «арийским» поэтом и дам музыкальную жизнь многим ее великолепным стихам», - рассказал он.

Музыкант вспомнил, с чего началось их личное плодотворное сотрудничество с Маргаритой Пушкиной. Он заметил, что события в творческом плане развивались довольно быстро.

«Наше творческое сотрудничество началось с «куражовской» песни «Все имена», затем появилась композиция «На войне», а чуть позже Маргарита Анатольевна привлекла меня в качестве автора музыки, гитариста и аранжировщика для работы над свои проектом «Династия Посвященных». Многие высоко оценили плоды нашего совместного творчества, в частности композицию «Благородному Дону Румате». Возможно, именно поэтому чуть позже я был привлечен к работе над новым альбомом проекта «Margenta» уже в качестве не приглашенного, а основного композитора. Также в проектах М.А.Пушкиной неоднократно принимали участие экс-вокалист Гран-Куража Михаил Житняков и нынешний вокалист Петр Елфимов», - отметил собеседник НСН.

Также основатель группы пообещал слушателям новых песен в соавторстве с Маргаритой Анатольевной.

«Более десятка песен из написанных нами с Маргаритой Пушкиной вы уже слышали. Еще несколько полностью готовых лежат на полке и ждут своего часа. А сколько интересного еще будет впереди? Поживем - услышим!» - подытожил собеседник НСН.

Ранее Михаил Бугаев рассказал «Радиоточке НСН», как прошла запись их хитов на уникальной аналоговой студии Vintage Records.

