«Не мог и представить!»: Основатель «Гран-КуражЪ» о сотрудничестве с поэтессой Пушкиной
Михаил Бугаев признался НСН, что не мог и мечтать о работе с автором хитов группы «Ария».
Гитарист и основатель группы «Гран-КуражЪ» Михаил Бугаев в беседе с НСН признался, что даже не мечтал сотрудничать с «арийским» поэтом Маргаритой Пушкиной, но публика высоко оценила их совместное творчество.
Сегодня 72 года исполняется поэтессе Маргарите Пушкиной, которая пишет стихи и для музыкальных коллективов. Наиболее известна она по сотрудничеству с русскими метал-группами, в числе которых «Ария», «Мастер», «Кипелов», «Маврин», «Артерия», «Catharsis» и «Гран-КуражЪ».
«В детстве я, как и многие, заслушивался песнями «Арии», особо отмечая их поэтические, изящные, изобилующие яркими образами тексты. Я даже представить тогда не мог, что спустя годы сам буду сотрудничать с «арийским» поэтом и дам музыкальную жизнь многим ее великолепным стихам», - рассказал он.
Музыкант вспомнил, с чего началось их личное плодотворное сотрудничество с Маргаритой Пушкиной. Он заметил, что события в творческом плане развивались довольно быстро.
«Наше творческое сотрудничество началось с «куражовской» песни «Все имена», затем появилась композиция «На войне», а чуть позже Маргарита Анатольевна привлекла меня в качестве автора музыки, гитариста и аранжировщика для работы над свои проектом «Династия Посвященных». Многие высоко оценили плоды нашего совместного творчества, в частности композицию «Благородному Дону Румате». Возможно, именно поэтому чуть позже я был привлечен к работе над новым альбомом проекта «Margenta» уже в качестве не приглашенного, а основного композитора. Также в проектах М.А.Пушкиной неоднократно принимали участие экс-вокалист Гран-Куража Михаил Житняков и нынешний вокалист Петр Елфимов», - отметил собеседник НСН.
Также основатель группы пообещал слушателям новых песен в соавторстве с Маргаритой Анатольевной.
«Более десятка песен из написанных нами с Маргаритой Пушкиной вы уже слышали. Еще несколько полностью готовых лежат на полке и ждут своего часа. А сколько интересного еще будет впереди? Поживем - услышим!» - подытожил собеседник НСН.
Ранее Михаил Бугаев рассказал «Радиоточке НСН», как прошла запись их хитов на уникальной аналоговой студии Vintage Records.
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