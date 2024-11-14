«Кропотливо и дотошно!»: Вокалист «Гран-КуражЪ» о работе над саундтреком к аудиокниге
Вокалист группы «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов заявил НСН, что хочет попробовать себя в роли композитора саундтреков к аудиокнигам.
Вокалист группы «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов рассказал НСН, что работа над саундтреком к аудиокниге писательницы Наталья Способиной «Прядущая. И не прервётся род» выдалась дотошной и кропотливой, однако результатом остались довольны все. Артист также заявил о желании выступить в будущем композитором саундтреков к аудиокниге.
«По большому счету, для меня не было ничего нового. Я пока, к сожалению, являюсь только исполнителем саундтрека к книге Натальи Способиной, в данном случае «Баллады о корабле». Автором музыки является Кирилл Мажуга. Но я искренне надеюсь, что мне представится еще возможность поработать именно в качестве композитора к аудиокниге, фильму или мультфильму. Всегда об этом думал и мечтал», - поделился музыкант.
Елфимов признался, что является большим поклонником литературы в жанре фэнтези и будет рад в будущем поучаствовать в схожем проекте.
«История моего участия проста. Ко мне обратилась Наталья с предложением записать балладу, которая войдет в ее новую аудиокнигу в жанре фэнтези. Прислала мне музыку и текст, и я проникся историей этого корабля. Она просто очень человеческая, глубокая и философская. А я, вдобавок ко всему, большой поклонник фэнтези литературы. В этой Балладе очень много ассоциаций для меня, как для любителя фэнтези. Работа получилась достаточно кропотливой и дотошной, так как мне очень хотелось подобрать краски к каждому написанному слову и вдохнуть жизнь в каждую струнку истории Корабля. Результатом, как мне кажется, остались довольны все. Буду очень рад еще не раз создать нечто подобное», - сказал собеседник НСН.
Ранее Наталья Способина призналась «Радиоточке НСН», что хочет не только продолжить сотрудничество с Петром Елфимовым, но и поработать с занятыми в рок-операх артистами.
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