«Осколки прежней жизни снова складываются». Anacondaz о «Нашествии»
Один из фронтменов группы Anacondaz Ортём (Артем Хорев) в интервью НСН дал свою оценку новой локации фестиваля.
Один из фронтменов группы Anacondaz Ортём (Артем Хорев) в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" позвал всех повеселиться на «Нашествии».
«Поздравляю всех с тем, что фестиваль «Нашествие» все-таки состоится! Это хорошая новость. Осколки прежней жизни начинают обратно складываться, а может быть, это иллюзия. Посмотрим. На фестивале на открытом воздухе, наверно, обеспечить себе безопасность проще. И это возможность проветриться, отдохнуть и немножко повеселиться», - отметил он.
Артист предположил, что новая локация «Главного приключения года» будет удобнее для посетителей.
«То, что фестиваль переезжает в Серпухов, это хорошо, потому что это ближе к Москве. Основная часть людей, как мне кажется, ездила на «Нашествие» из Москвы. С другой стороны, новое место, люди, привыкшие к Тверской области, возможно, будут сомневаться. Но это не высшая математика, не китайский язык, и разобраться, где прикопать себе заначку, смогут и здесь», - сказал собеседник НСН.
Ранее в интервью НСН «притоптать новое поле «Нашествия»» позвал всех Нейромонах Феофан.
В этом году фестиваль состоится в Серпухове с 30 июля по 1 августа.
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