«С нами Драм и Светлая Русь!» Нейромонах Феофан о «Нашествии»

Нейромонах Феофан в интервью НСН пригласил всех «притоптать новое поле». 

Нейромонах Феофан пообещал «Нашествию» притоптать новое поле фестиваля. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".

«Добра, родимые! Славные вести несутся по просторам необъятным, свидимся мы с вами этим летом на фестивале "Нашествие"! И тем паче весть сия славна по причине того, что ждёт нас новое поле, которое мы с людом добрым неистово притопчем! С нами Драм и Светлая Русь! Ура!» - добавил артист.

Ранее стало известно, что фестиваль «Нашествие» в этом году состоится в подмосковсном Серпухове и пройдет с 30 июля по 1 августа.

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