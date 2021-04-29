«С нами Драм и Светлая Русь!» Нейромонах Феофан о «Нашествии»
29 апреля 202107:00
Нейромонах Феофан в интервью НСН пригласил всех «притоптать новое поле».
Нейромонах Феофан пообещал «Нашествию» притоптать новое поле фестиваля. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".
«Добра, родимые! Славные вести несутся по просторам необъятным, свидимся мы с вами этим летом на фестивале "Нашествие"! И тем паче весть сия славна по причине того, что ждёт нас новое поле, которое мы с людом добрым неистово притопчем! С нами Драм и Светлая Русь! Ура!» - добавил артист.
Ранее стало известно, что фестиваль «Нашествие» в этом году состоится в подмосковсном Серпухове и пройдет с 30 июля по 1 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru