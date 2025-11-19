Оркестр Петра Востокова победил в социальной номинации премии «Все Цвета Джаза»

Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова стал обладателем премии «Все Цвета Джаза» в специальной номинации «Социальный проект».

В сентябре 2025 года стартовал второй сезон проекта «Джаз в московские школы», являющийся инициативой БДО Петра Востокова и столичного Департамента образования и науки. Выступая перед школьниками, музыканты знакомят их с историей джаза и его секретами, а также с произведениями Дюка Эллингтона, Олега Лундстрема и других знаменитых джазменов. Премия присуждена оркестру за участие в этой образовательной программе.

Оркестр Бутмана получил премию «Все Цвета Джаза» в номинации «Релиз года»

Известный австралийский джазмен, тромбонист и певец из Сиднея Дэн Барнетт ранее говорил НСН, что хотел бы привезти в Австралию Петра Востокова, назвав его «потрясающим музыкантом».

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит 19 ноября в московском театре «ОДЕОН». Ее организатором выступает Радио JAZZ.

