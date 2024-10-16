Площадка заявила о переносе на зиму концерта Tekashi69 в Москве
Площадка МТС Live Холл, где 19 октября должен был состояться концерт американского рэпера Tekashi 6IX9INE, подтвердила информацию источника НСН о переносе концерта.
В заявлении организаторов «Форс Ивентс», опубликованном на сайте МТС Live Холл, говорится, что выступление переносится «по независящим от них причинам».
«Концерт в Москве, ранее запланированный на 19 октября, переносится на декабрь-январь. Мы активно работаем над согласованием новой даты и постараемся как можно скорее предоставить точную информацию», - говорится в сообщении организаторов.
По информации «Радиоточки НСН», в качестве новой даты для проведения концерта рассматривают 21 декабря.
Организаторы заверили, что все приобретенные ранее билеты будут действительны.
Письмо о переносе концерте и примерных датах нового выступления пропало с сайта МТС Live Холл спустя 40 минут после публикации.
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