Продюсер «Нашествия»: Удивим всех в следующем году!

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция организаторов «Главного Приключения Года». Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев рассказал журналистам, что через неделю команда, у которой горят глаза, начнет работу над будущим фестивалем, чтобы снова порадовать своих гостей.

«Люди, которые работают в команде фестиваля – люди, неравнодушные к фестивалю, без большой доли энтузиазма этот фестиваль невозможно строить дальше. Как только погаснут глаза и мысли, станет все плохо. У нас и глаза, и мысли, и идеи горят большим огнем, надеюсь, еще лет 15 погорят как минимум. Смену видим, она молодая, мы уверены за будущее фестиваля. Мы – самый крупный фестиваль в России, но, тем не менее, нам важно, чтобы люди сравнивали наш фестиваль с другими в нашу сторону. Мы сделали "перестановку мебели", произошли большие сдвиги в уборке мусора, чистки туалетов, вы заметили, насколько стало чище. Мы будем дальше двигаться, мы хотим, чтобы фестиваль стал очень удобным для зрителей. Мы знаем, что нам надо подшлифовать, у нас есть впереди 365 дней, и уже через недельку мы начнем готовить мероприятие для следующего года, чтобы удивить наших зрителей еще раз», - отметил он.