Обнародовано фото космического флешмоба с «Нашествия-2019»

Роскосмос обнародовал фотографию грандиозного флешмоба, который состоялся сегодня утром – в заключительный день юбилейного, 20 фестиваля «Нашествие-2019». Сотни гостей в честь круглой даты выстроили гигантскую римскую цифру XX, которая символизирует двадцатилетний юбилей Главного приключения года. Этот момент запечатлел спутник, который пролетал над полем Большого Завидова в Тверской области.

Пока флэшмоб запечатлевали из космоса, НАШи пели хором легендарную композицию группы «Земляне» - «Земля в иллюминаторе». Причём, организаторы заранее не планировали такое музыкальное сопровождение – сказалось, что космическая тема доминирует на фестивале в этом году.