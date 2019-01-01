Обнародовано фото космического флешмоба с «Нашествия-2019»
«Нашествие» и Роскосмос провели грандиозный флешмоб на поле фестиваля. НСН публикует фото из космоса.
Роскосмос обнародовал фотографию грандиозного флешмоба, который состоялся сегодня утром – в заключительный день юбилейного, 20 фестиваля «Нашествие-2019». Сотни гостей в честь круглой даты выстроили гигантскую римскую цифру XX, которая символизирует двадцатилетний юбилей Главного приключения года. Этот момент запечатлел спутник, который пролетал над полем Большого Завидова в Тверской области.
Пока флэшмоб запечатлевали из космоса, НАШи пели хором легендарную композицию группы «Земляне» - «Земля в иллюминаторе». Причём, организаторы заранее не планировали такое музыкальное сопровождение – сказалось, что космическая тема доминирует на фестивале в этом году.
Так, в субботу, 20 июля, гости фестиваля наблюдали в прямом эфире за стартом с космодрома Байконур ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». Она направила к Международной космической станции российского космонавта Александра Скворцова, американца Эндрю Моргана и астронавта Европейского космического агентства, итальянца Луку Пармитано.
Кроме того, участники действующей экспедиции на МКС вышли на связь с «Нашествием», чтобы поздравить всех с двадцатилетним юбилеем. Гид по основным событиям и площадкам фестиваля представлен на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru
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