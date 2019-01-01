Организаторы «Нашествия» рассказали, чем заняться детям на фестивале

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» в рамках пресс-конференции организаторов фестиваля рассказала о детских площадках на фестивале «Нашествие».

«По поводу детей и детских зон могу сказать, что стараемся каждый год развивать эту тему и увеличивать территорию присутствия ребёнка на фестивале. В этом году зона присутствия ребёнка была расширена, кроме того, на кастом-конвенции были забавные машинки, на которых можно было катать детей. Эти машинки существовали ещё в советские времена. Будем работать и над этим, чтобы детей ещё больше развлекать на территории фестиваля. Стоит заметить, что на концерте у нас не 0+, и наша задача – предупредить об этом, далее зона ответственности родителей», - заявила Евгения Киселёва.