Организаторы «Нашествия» рассказали, чем заняться детям на фестивале
Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» в рамках пресс-конференции организаторов фестиваля рассказала о детских площадках на фестивале «Нашествие».
«По поводу детей и детских зон могу сказать, что стараемся каждый год развивать эту тему и увеличивать территорию присутствия ребёнка на фестивале. В этом году зона присутствия ребёнка была расширена, кроме того, на кастом-конвенции были забавные машинки, на которых можно было катать детей. Эти машинки существовали ещё в советские времена. Будем работать и над этим, чтобы детей ещё больше развлекать на территории фестиваля. Стоит заметить, что на концерте у нас не 0+, и наша задача – предупредить об этом, далее зона ответственности родителей», - заявила Евгения Киселёва.
Ранее в эфире НСН организаторы фестиваля обещали посетителям комфорт и рассказывали о том, что зрители «Нашествия» коллекционируют билеты фестиваля.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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