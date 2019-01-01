На «Нашествии» съедено 500 тонн еды
В пресс-центре НСН организаторы «Нашествия» рассказали о продовольственной составляющей фестиваля.
Организаторы «Нашествия» в пресс-центре НСН отвечают на вопросы журналистов. В числе прочего последние поинтересовались, сколько еды было съедено во время фестиваля.
«Около 500 тонн. У нас в этом году огромное количество точек торговых и разнообразное и доступное питание. В этом году у нас не было ни одной жалобы на эту тему, чем мы очень довольны», - сказала генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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