Организаторы фестиваля «Стереолето» отменили выступление Манижи

Отмену концерта, также в соцсетях, подтвердили и организаторы мероприятия, указав, что это произошло по не зависящим от них причинам.

Как пишет «Коммерсант», причиной могла стать позиция Манижи, которая выступала с критикой спецоперации на Украине, из-за чего в Telegram-канале «Культурный фронт Z» призывали отменять её выступления.

Ранее белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России и Белоруссии в 2022 году.