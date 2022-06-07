Организаторы фестиваля «Стереолето» отменили выступление Манижи
Певица Манижа в своих соцсетях объявила, что её выступление на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге было отменено.
Отмену концерта, также в соцсетях, подтвердили и организаторы мероприятия, указав, что это произошло по не зависящим от них причинам.
Как пишет «Коммерсант», причиной могла стать позиция Манижи, которая выступала с критикой спецоперации на Украине, из-за чего в Telegram-канале «Культурный фронт Z» призывали отменять её выступления.
Ранее белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России и Белоруссии в 2022 году.
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