Макс Корж отменил концерты в России

Ближайший концерт Коржа должен был пройти в Екатеринбурге 25 июня.

На сайте исполнителя указано, что также перенесены без указания конкретной даты концерты в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

При этом запланированный на 18 июня в Ташкенте концерт автора хитов «Жить в кайф» и «Мотылек» должен состояться.

Ранее Корж выступал против спецоперации на Украине.

В середине мая группа «Би-2» объявила о переносе на осень 2022 года концертов в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Группа ДДТ перенесла июньский концерт в Москве на год.

