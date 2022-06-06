Макс Корж отменил концерты в России

Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в России и Белоруссии в 2022 году.

«Как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет», - написал он в соцсетях.

Концерт рок-группы ДДТ перенесен на 17 июня 2023 года

Ближайший концерт Коржа должен был пройти в Екатеринбурге 25 июня.

На сайте исполнителя указано, что также перенесены без указания конкретной даты концерты в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

При этом запланированный на 18 июня в Ташкенте концерт автора хитов «Жить в кайф» и «Мотылек» должен состояться.

Ранее Корж выступал против спецоперации на Украине.

В середине мая группа «Би-2» объявила о переносе на осень 2022 года концертов в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Группа ДДТ перенесла июньский концерт в Москве на год.

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Фото: официальная страница артиста в Вконтакте
ТЕГИ:БелоруссияКонцертМузыканты
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