В России назвали кино и видеоигры новыми драйверами внутреннего туризма

Издание привело в пример село Териберка в Мурманской области, которое благодаря фильму «Левиафан» стало одним из самых желанных направлений для внутреннего туризма.

В частности, руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил, что если человеку понравилась атмосфера места, показанного на экране, то у него может возникнуть желание увидеть его в реальной жизни.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указала, что видеоигры являются инструментом мягкой силы, который активно используется во всем мире.

Министр экономического развития Карелии Антон Фокин добавил, что интерес к местам, которые были показаны в кино или играх, особенно высок среди молодёжи.

За последние годы в игре «Мир танков» появилось несколько новых карт, среди которых Карелия, Камчатка и Кавказ. В Atomic Heart есть элемент, вдохновленный скульптурой «Родина-мать» из Волгограда, а в 2015 году вышла приключенческая игра «Сердце Алтая».

«Если локация попадает в объектив режиссера — это отличный повод для создания тематических маршрутов, интерактивных экскурсий и даже разработки мерча», — сказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать креативно‑туристический коридор от Самарканда до Санкт‑Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

