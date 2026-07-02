Российские синхронисты завоевали золотые медали юниорского чемпионата Европы
Российские синхронисты стали победителями проходящего в Мюнхене (Германия) юниорском чемпионате Европы. Об этом сообщает RT.
В частности, золотую медаль в сольных выступлениях выиграла Екатерина Штатнова. За своё выступление она получила 272,4036 балла. В ТОП-3 также вошли итальянка Джиневра Маркетти и испанка Ная Альварес Висенте.
Победителями в технической программе в смешанных дуэтах стали россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов, набравшие 224,2434 балла. Они обошли пары из Испании и Италии.
Ранее российским синхронистам разрешили выступать на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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