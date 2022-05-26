Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности ДДТ в России

По словам Шевчука, концертная деятельность ДДТ в России «подходит к концу». Коллектив перенес «до лучших времен» концерты в Тюмени и отменил выступления в Кургане, пишет «Свободная пресса».

«Те, кто говорят, что не могут вернуть деньги — лгут. Мы поем для всех, для меня человек — это ценность и неважно, где он живет. Я работаю для людей. Ранее перечислял деньги детям Донбасса, в настоящий момент все гонорары перевожу нуждающимся», — заявил музыкант.

Ранее на лидера ДДТ составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. На концерте в Уфе Шевчук раскритиковал российскую спецоперацию на Украине, напоминает РЕН ТВ.

