Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности ДДТ в России

Лидер ДДТ Юрий Шевчук сообщил о прекращении концертной деятельности группы в России. Об этом музыкант заявил в программе «Гостиный двор» на YouTube-канале израильского «Первого радио».

«Сволочи и герои!»: Шевчук и Наргиз держат удары «охотников на ведьм»

По словам Шевчука, концертная деятельность ДДТ в России «подходит к концу». Коллектив перенес «до лучших времен» концерты в Тюмени и отменил выступления в Кургане, пишет «Свободная пресса».

«Те, кто говорят, что не могут вернуть деньги — лгут. Мы поем для всех, для меня человек — это ценность и неважно, где он живет. Я работаю для людей. Ранее перечислял деньги детям Донбасса, в настоящий момент все гонорары перевожу нуждающимся», — заявил музыкант.

Ранее на лидера ДДТ составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. На концерте в Уфе Шевчук раскритиковал российскую спецоперацию на Украине, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ДДТЮрий Шевчук
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры