Орбакайте споет в американском баре после отмены концертов в России

7 марта Орбакайте не смогла принять участие в концерте в Кремлевском дворце. Позднее активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что выступление певицы отметили из-за его доноса. Государственный Кремлевский дворец заявил, что не отменял выступление певицы, и она не вышла на сцену «по каким-то своим причинам».

Буквально за пару дней по отмены концерта Орбакайте ее мать, певица Алла Пугачева, заявила, что нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



