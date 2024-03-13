Орбакайте споет в американском баре после отмены концертов в России

После отмены выступления в Кремле певица Кристина Орбакайте даст концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Ее выступление анонсировано на странице заведения в соцсетях. Оно состоится 20 апреля. В анонсе уточняется, что концерт приурочен к годовщине со дня открытия заведения.

Пугачева заявила, что нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию

7 марта Орбакайте не смогла принять участие в концерте в Кремлевском дворце. Позднее активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что выступление певицы отметили из-за его доноса. Государственный Кремлевский дворец заявил, что не отменял выступление певицы, и она не вышла на сцену «по каким-то своим причинам».

Буквально за пару дней по отмены концерта Орбакайте ее мать, певица Алла Пугачева, заявила, что нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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