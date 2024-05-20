Причиной крушения вертолёта президента Ирана названы плохие метеоусловия

Катастрофа вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, произошла из-за плохих погодных условий. Такую причину происшествия назвал посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны, включая главу МИД, разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана. Иранская делегация принимала там участие в открытии гидроузлов на пограничной реке Аракс.

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Как сообщает RT, церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц назначена на 21 мая в городе Тебризе. В стране объявлен пятидневный траур.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечает, что гибель президента Ирана скажется на политической ситуации в стране. По данным Politico, трагедия делает сына аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником отца, которому уже исполнилось 85 лет.

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