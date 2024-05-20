СМИ: ГП потребовала взыскать с Ходорковского и Лебедева 1 млрд рублей и $1,8 млн

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства около 1 млрд рублей и свыше $1,8 млн, принадлежащих бывшему главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и экс-президенту банка «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву и находящихся на счетах в банке «Траст». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее столичный Мещанский суд заявил, что ГП подала иск к Ходорковскому, Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании».

По данным источника, надзорное ведомство требует передать государству «денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", принадлежащие Ходорковскому и Лебедеву». Отмечается, что последние учредили компанию Group MENATEP Limited и создали холдинг для сокрытия преступных схем и незаконного вывода средств в офшор на Гибралтаре. Через компании они накапливали на банковских счетах выручку от продажи нефти и нефтепродуктов, выводили ее и использовали для личного обогащения.

Также Генпрокуратура потребовала принять обеспечительные меры в виде ареста открытых в ПАО НБ «Траст» счетов.

