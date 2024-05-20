Международный фестиваль «Интермузей» откроется в Москве 23 мая на семи площадках

Международный фестиваль «Интермузей» откроется в российской столице в четверг, 23 мая. Он будет проходить на семи площадках до 26 мая после перерыва в четыре года.

Программу мероприятия в новом формате объявило министерство культуры РФ. Она включает более 70 событий деловой программы, а также свыше 140 мероприятий для всех желающих.

Минкультуры РФ учредило Национальную премию в области музейного дела

Фестиваль с этого сезона включает семь официальных площадок, среди которых - новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, Новая Третьяковка, Дом культуры «ГЭС-2», Парк Горького, ВДНХ. Программа сформирована из трех тематических блоков: делового, публичного и детского.

Центральным событием «Интермузея» нынешнего года станет церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева в 16 номинациях. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», торжественное мероприятие состоится вечером 23 мая в концертном зале Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

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ФОТО: РИА Новости
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