Международный фестиваль «Интермузей» откроется в Москве 23 мая на семи площадках

Международный фестиваль «Интермузей» откроется в российской столице в четверг, 23 мая. Он будет проходить на семи площадках до 26 мая после перерыва в четыре года.

Программу мероприятия в новом формате объявило министерство культуры РФ. Она включает более 70 событий деловой программы, а также свыше 140 мероприятий для всех желающих.