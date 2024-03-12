В Кремлевском дворце заявили, что не отменяли выступление Орбакайте
Государственный Кремлевский дворец не отменял выступление певицы, заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте на концерте «Будьте счастливы всегда!». Об этом заявил пресс-секретарь площадки Константин Ярошевский в беседе с ТАСС.
Ранее Орбакайте должна была выступить на концерте в Кремлевском дворце 7 марта. Однако номер артистки убрали из программы, пишет Ura.ru. Его заменили выступлениями Дениса Майданова и Таисии Повалий.
Комментируя замену номера Орбакайте, Ярошевский указал, что организация мероприятий — «живой процесс», и в концертах постоянно «идут перестановки, ротации, добавления, отмены». По словам пресс-секретаря, выступление певицы 7 марта «никто не отменял», и она не вышла на сцену «по каким-то своим причинам».
Также Ярошевский отметил, что ему неизвестно об обращении общественника Виталия Бородина. Ранее тот выступил с инициативой о внесении матери Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой, в список иноагентов. Как сообщил позже Бородин в своем Telegram-канале, выступление артистки 7 марта якобы отменили после его обращения.
«В целом к нам никаких просьб, указаний не поступало насчет того, чтобы мы ее сняли с концерта», — подчеркнул Ярошевский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru