Пять человек пострадали при обстреле пригорода Луганска ракетами SCALP
Украинские военные обстреляли французскими ракетами SCALP-EG поселок Юбилейный в пригороде Луганска. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Предварительно известно о пяти пострадавших. Им... оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал политик в своем Telegram-канале.
Как отметил Пасечник, после обстрела загорелся жилой дом, десятки строений были повреждены осколками, из-за взрывной волны выбиты стекла. Работники администрации Луганска проведут оценку ущерба.
Ранее ВСУ обстреляли город Краснодон, три человека погибли, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru