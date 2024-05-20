Пять человек пострадали при обстреле пригорода Луганска ракетами SCALP

Украинские военные обстреляли французскими ракетами SCALP-EG поселок Юбилейный в пригороде Луганска. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В Шебекино при обстреле повреждены фасады зданий

«Предварительно известно о пяти пострадавших. Им... оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Пасечник, после обстрела загорелся жилой дом, десятки строений были повреждены осколками, из-за взрывной волны выбиты стекла. Работники администрации Луганска проведут оценку ущерба.

Ранее ВСУ обстреляли город Краснодон, три человека погибли, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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