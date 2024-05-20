Над Белгородской областью сбили два дрона и снаряд РСЗО «Ольха»

Два украинских дрона самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.

«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в военном ведомстве.

Дроны и снаряд РСЗО были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Белгородской области сбили пять украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

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