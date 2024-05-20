Над Белгородской областью сбили два дрона и снаряд РСЗО «Ольха»
20 мая 202412:30
Два украинских дрона самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в военном ведомстве.
Дроны и снаряд РСЗО были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее в Белгородской области сбили пять украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
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- Над Белгородской областью сбили два дрона и снаряд РСЗО «Ольха»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru