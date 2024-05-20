Пасечник: Луганск обстрелян французскими ракетами SCALP

Обстрел посёлка Юбилейный в окрестностях Луганска был произведён с применением ракет SCALP-EG французского производства. Об этом сообщил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

По предварительной информации, ранения получили не менее пяти человек.

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Ракетный удар привёл в возгоранию в жилом доме. Кроме того, фасады десятков построек посечены осколками, передает RT. В ряде домов взрывной волной оказались выбиты стёкла.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прилёт снарядов, в частности, зафиксирован в районе расположения Академии внутренних дел в Луганске. Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько целей в воздухе.

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Фото: telegram.org
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