Пасечник: Луганск обстрелян французскими ракетами SCALP

Ракетный удар привёл в возгоранию в жилом доме. Кроме того, фасады десятков построек посечены осколками, передает RT. В ряде домов взрывной волной оказались выбиты стёкла.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прилёт снарядов, в частности, зафиксирован в районе расположения Академии внутренних дел в Луганске. Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько целей в воздухе.

