Угроза паводков в Омской области сохранится еще в течение месяца

Угроза подтоплений на севере Омской области сохранится до 15 июня, уровень воды в реке Иртыш может меняться. При этом в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения вследствие паводков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виталия Хоценко.