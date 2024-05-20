Угроза паводков в Омской области сохранится еще в течение месяца
Угроза подтоплений на севере Омской области сохранится до 15 июня, уровень воды в реке Иртыш может меняться. При этом в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения вследствие паводков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виталия Хоценко.
Глава региона отметил, что правительство региона общалось с Обь-Иртышским гидрометцентром, где подтвердили неблагоприятный прогноз по паводкам.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что ситуация с паводком в регионе снова обострилась из-за половодья на Иртыше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru