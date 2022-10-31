«Оранжевый трамвай и муравьиная сцена»: Концерты Чайфа и Алены Швец выстрелили в душу фанатам
Группа «Чайф» создала в выходные в дождливой Москве «оранжевое настроение», Алена Швец представила новый хит, а «Линда», посбивав в столице скелетики, умчалась в сибирский Бердск.
Московский концерт «Чайфа», который мы анонсировали в «Культурном гиде НСН», привел в восторг поклонников группы Владимира Шахрина.
Не промахнулись и наши гиды – лидер группы The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка Lascala Аня Грин, - рекомендовавшие посетить концерты Алены Швец и Линды.
Их выступления также вышли незабываемыми.
НЕ «МИМО», А ПРЯМО В ДУШУ!
Вечером в пятницу над столицей зарядил дождь, однако в клубе «1930» царило совершенно другое настроение.
Его создавала группа «Чайф», представившая переполненному залу программу «Обратная связь».
«Москва, спасибо! Сеанс "Обратной связи" состоялся! Нам с вами было хорошо, надеемся, и вам с нами тоже. Каждый концерт у нас бывает что-то редкое и что-то обязательное, например, "Мимо" и "Никто не услышит"», - написал музыканты по итогам выступления.
Ну а зрители, подпевавшие «Чайфу» хором, признались, что многие песни попали точно в цель.
«Спасибо! Было очень здорово! "Мимо" не просто не мимо, а прям в душу! Подождать летних трав, Крепость, Зимнее море, да что там, отличный сет лист, много песен, по которым соскучились. Вы - наше самое крутое немедикаментозное средство для борьбы с давящей реальностью!» - призналась Наталья Сафонова.
В ходе выступления прозвучала и песня «Трамвай», которую в Москве последний раз слышали 10 лет назад. Возможно, это связано с тем, что рядом с клубом, где проходил концерт, расположена трамвайная остановка.
Ну а цвет настроения публики, определенно, был в этот вечер оранжевым.
«Трудное сейчас время! Но внутри нас Оражево», - призналась Ольга Лосева.
«Как же кайфово слушать, как без запинки с вашими паузами и придыханием подпевает огромный зал. Спасибо, родные и поистине народные! И как же кайфово подпевать вам на концерте. До встречи, родные Оранжевые», - добавила Натали Шибилкина.
К-POP И ШКОЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рекомендовал читателям НСН сходить в выходные на концерт Алены Швец, в соцсетях которой в конце октября гремел «K-pop батл».
Концерт Алены прошел в столичном клубе Gipsy субботним вечером в преддверии празднования Halloweenа и был окрашен в фиолетовые цвета прожекторов.
Танцевальный партер был переполнен, фанаты Швец пели хором: «И моё сердечко болит от любви», при этом Алена презентовала «эксклюзив» - песню «Вечно 17», официальный релиз которой будет только 11 ноября.
«Вчера эксклюзивно презентовали "Вечно 17". Ну как вам, первые слушатели?», - поинтересовалась девушка у поклонников.
«Очень по – школьному», - выразила общее мнение Оля Алексеева.
«Я думаю, что эта песня станет одной из любимых», - предположила Виолетта Толокнова.
Яна призналась, что ей «немного обидно, что москвичам дали намного больше чем нам», указав, что «Краснодар тоже такого хочет».
Ну а Соня попросила ее украсть: «Умоляю вас, кто-нибудь, украдите меня и отвезите на концерт Алены. Я заплачу!»
МУРАВЬИНАЯ СЦЕНА И ДОРОГИЕ СИБИРЯКИ
Вокалистка группы Lascala Аня Грин рассказывала НСН, что была в свое время на «зрелищном и фееричном» концерте Линды, и посоветовала всем сходить на ее московский концерт 28 октября.
«Меня завораживает, когда музыканты из разных жанров или взглядов находят идеальный баланс и гармонию! Каждый индивидуально свободен, но на одном языке», - написала Линда в соцсетях, опубликовав видео с концерта.
Тем временем, очевидцы рассказали о «муравьиной сцене» и «скелетиках».
«Ребята сегодня герои. Сцена была муравьиная, как они все "любят". Боялись, что Лео своим басом разнесет бар, Катя вообще чуть не погибла под залпами воздушных пушек, да и нам тоже досталось) Линда, поднимая руки вверх, сорвала пару картонных скелетиков из висящей декорации над сценой) В общем было весело», - описала происходящее Татьяна Горчаковская.
Ну а сама Линда, дав концерт в Москве, молниеносно унеслась в Сибирь, признавшись, что очень скучает по «дорогим сибирякам».
Певица уже выступила 30 октября в Бердске, сегодня даст концерт в Барнауле, а 1 октября встретит в Томске.
«Культурный гид» НСН выходит по четвергам на сайте NSN.FM и в эфире трех радиостанций - НАШЕго Радио, Радио Jazz и Rock FM.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- «Ситуация была шутливая». Представитель Киркорова объяснила инцидент с журналисткой
- СМИ: экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
- Аналитики рассказали, как сегодня вкладывать деньги, чтобы не прогореть
- СМИ: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
- Путин призвал к прекращению карабахского конфликта
- Песков заявил, что зерновая сделка приобретает рискованный характер
- Грета Тунберг: Конференция ООН - место для лжи и мошенничества
- Песков прокомментировал шансы вернуть замороженные Западом российские резервы
- Футбольный союз Боснии отменил товарищеский матч со сборной России
- В Кремле ответили на вопрос об указе Путина о завершении мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru