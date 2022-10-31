«Оранжевый трамвай и муравьиная сцена»: Концерты Чайфа и Алены Швец выстрелили в душу фанатам

НЕ «МИМО», А ПРЯМО В ДУШУ!

Вечером в пятницу над столицей зарядил дождь, однако в клубе «1930» царило совершенно другое настроение.

Его создавала группа «Чайф», представившая переполненному залу программу «Обратная связь».

«Москва, спасибо! Сеанс "Обратной связи" состоялся! Нам с вами было хорошо, надеемся, и вам с нами тоже. Каждый концерт у нас бывает что-то редкое и что-то обязательное, например, "Мимо" и "Никто не услышит"», - написал музыканты по итогам выступления.

Ну а зрители, подпевавшие «Чайфу» хором, признались, что многие песни попали точно в цель.

«Спасибо! Было очень здорово! "Мимо" не просто не мимо, а прям в душу! Подождать летних трав, Крепость, Зимнее море, да что там, отличный сет лист, много песен, по которым соскучились. Вы - наше самое крутое немедикаментозное средство для борьбы с давящей реальностью!» - призналась Наталья Сафонова.

В ходе выступления прозвучала и песня «Трамвай», которую в Москве последний раз слышали 10 лет назад. Возможно, это связано с тем, что рядом с клубом, где проходил концерт, расположена трамвайная остановка.

Ну а цвет настроения публики, определенно, был в этот вечер оранжевым.

«Трудное сейчас время! Но внутри нас Оражево», - призналась Ольга Лосева.

«Как же кайфово слушать, как без запинки с вашими паузами и придыханием подпевает огромный зал. Спасибо, родные и поистине народные! И как же кайфово подпевать вам на концерте. До встречи, родные Оранжевые», - добавила Натали Шибилкина.