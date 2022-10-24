«В космос без скафандра!»: Концерт Бутусова в Питере затмил московский детектив Чижа
Поклонников Бутусова восхитили «Чужая земля» и картонный Ален Делон, фанаты «АукцЫона» внезапно услышали «Птицу», а Чижу с компанией пришлось краснеть за организаторов концерта.
Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова в Санкт-Петербурге, который НСН анонсировала в «культурном гиде» на выходные, отправил фанатов группы «Наутилус Помпилиус» в космос.
Тем временем концерты группы Чиж & Co в Москве превратились в детектив, а промокшие фанаты «АукцЫона» рукоплескали «Птице».
БУТУСОВ В ПИТЕРЕ: «ХОЧЕТСЯ МЕЧТАТЬ!»
Субботний концерт в Петербурге Вячеслава Бутусова, приуроченный к 40-летию «Наутилуса», продолжался более двух часов и привел в восторг зрителей.
Музыканты обещали сюрпризы, анонсируя акустический блок из редких песен, однако на деле оказалось еще интереснее.
При этом многих зрителей вдохновило исполнение песни «Чужая земля».
«"Чужую землю" - навечно в трек лист! Смысл гранитный. Ритм ураганный. А видеоряд - будто заблудился в трех измерениях, и разруливаешь по знакам сакральной геометрии... улёт! Спасибо за всех Птиц - свободных, бедных и в клетках. А Сестры печали - сестры моей радости. Золотое пятно - моя особая слабость, а Солнечная система на эти первые божественные звуки - сотворение мира да и только. И все это лишь первая "тихая" часть! А что уж дальше, в результате чего БКЗ встал! В космосе я, короче, без скафандра, это незабываемо», - призналась Елена Прокофьева.
Тем временем Елена Лукина нашла свои «сокровища» в юбилейном концерте.
«Добрую половину концерта мне хотелось себя ущипнуть, что я слышу это наяву здесь и сейчас, - лучшей программы, кажется, и придумать было нельзя! Спасибо, что вновь помогли почувствовать себя живой! Хочется мечтать, чтобы хоть какая-то часть юбилейной программы, хоть какие-то поднятые со дна сокровища закрепилась в сетлисте», - подчеркнула поклонница Бутусова.
Кроме того, зрителям запомнились короткометражка с участием «Алена Делона» и длительность концерта.
«Короткометражка о приключениях девушки и её картонного героя Алена Делона - просто шедевр. Вячеслав Геннадьевич, кто автор идеи? Такой простор теперь появился для песен на бис)) Вас бы и дольше не отпускали, но два с половиной часа - это уже что-то невообразимое! Праздник удался», - констатировала Алина Корзун.
Ну а сам Бутусов подытожил выступление лаконичной фразой из трех слов.
«Спасибо, дорогой Санкт-Петербург!», - написал музыкант в соцсетях.
Далее в рамках юбилейной программы, запланированы его концерты в Омске (28 октября), Барнауле (30 октября), Томске (1 ноября), Кемерово (3 ноября) и Москве (3 ноября).
МОСКОВСКИЙ ДЕТЕКТИВ И ЛОЖКА ДЕГТЯ
Ну а в Москве тем временем разворачивалась детективная история, связанная с отменой концертов группы Чиж & Co, которые должны были состояться 21 и 22 октября в «Главclubе».
Около восьми вечера 20 октября музыканты сообщили об отмене концертов, указав, что деньги за билеты можно вернуть по месту их приобретения.
Примерно через полчаса в «Главclubе» сообщили, что концерты отменены «по независящим от организатора обстоятельствам».
Через несколько минут группа Чиж & Co выступила с разъяснениями.
«Дорогие друзья! Концерты в Главклабе 21 и 22 октября отменяются по вине организаторов. Денежные средства за выступления группе не перечислялись», - отмечалось в сообщении группы в Telegram.
Пока фанаты недоумевали, в чем же истинная причина отмены концертов, «Национальная служба новостей» связалась с директором группы Андреем Асановым, который рассказал подробности.
«Было отменено сразу два концерта. Они нам даже никаких предоплат не перечислили, мы билеты покупали за свои деньги. (…) Группа что могла, то сделала. Были подготовлены две разные программы на каждый день, были куплены билеты и забронированы гостиницы за свой счет. Мы все свои обязательства выполнили, а они ничего не могли: даже не давали гарантии на перенос концерта», - сказал Асанов.
При этом он опроверг появившуюся в соцсетях информацию, что концерты якобы были отменены за несколько часов до начала.
«Да нет, какие шесть часов. Первый раз мы отменили концерт за двое суток. Мы обозначили «Время Ч», что за двое суток они должны выполнить все свои обязательства, они их не выполнили. На следующий день пытались до вечера, но у них там какие-то проблемы с кассами», - посетовал директор группы.
Между тем, некоторые ехали на концерт в Москву издалека.
«Мы с Дальнего Востока специально приперлись. Я не знаю, что у них там случилось, но так не делают. Не отменяют концерты за 6 часов, это неуважение», - поведал свою печальную историю Константин Шарифуллин.
Обеспокоенные фанаты начали задавать в соцсетях вопросы: «А 29-го октября в Самаре мы вас ждём? А что по Челябинску?»
«В Москве будут выступления в этом году? У меня жизнь не удастся, если нет», - призналась ФБ.
Однако Андрей Асанов всех успокоил.
«В других городах, конечно, все в силе. Здесь конкретная вина данного клуба. В Москве нас увидят в декабре, в клубе "1930"», - пообещал собеседник НСН.
Еще один московский концерт питерской группы все-таки состоялся, однако выступление «Аукцыона» 21 октября в «Известия Hall» получилось неоднозначным.
С одной стороны, поклонники группы Леонида Федорова остались довольны музыкальной частью, с другой – замерзли, ожидая концерт на улице под дождем.
«Концерт был отличный, но добавлю ложку дегтя. По мне так держать людей час на улице, не пуская внутрь, это полное неуважение к зрителям. Особенно, учитывая, что на улице холодно и дождь. Ну и начало концерта на 1,5 часа позже запланированного», - рассказал Айрат Галеев.
При этом он предположил, что, возможно, «у питерских музыкантов сейчас так принято», на что получил ответ от группы.
«В 19:00 должны были начать запускать людей. В 20:00 запустили всех. В 20:30 начали концерт. Простите нас! Но у питерских музыкантов так всегда. (Иногда бывает хуже)», - признались в «АукцЫоне».
Тем не менее, самим концертом все остались довольны, особо отметив исполнение на бис «Птицы».
«За Птицу - спасибо! И вообще спасибо! Сильное впечатление!» - подчеркнула Инна Кислова.
«Огромное спасибо за концерт! В отдельности - за Птицу!» - добавил Поручик Киже
«Надо же, спели Птицу на бис. Сто лет её не исполняли... Эх, как же жаль, что мы не были на вчерашнем концерте», - расстроилась Евгения Волкова.
Об этих концертах и других ярких мероприятиях уикенда мы рассказывали в «культурном гиде» НСН, который выходит по четвергам.
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