«Ария», «Эпидемия» и «Крематорий» запустили самые успешные крауд-кампании года

Так, «Ария» собрала шесть миллионов рублей на выпуск своего концертного шоу «Гость из царства теней. Наследие». На второй строчке группа «Эпидемия» со сборами почти 3,5 миллиона рублей на релиз своих альбомов на виниле. Примечательно, что первый миллион рублей музыканты собрали за 15,5 часа, что стало рекордом по скорости среди метал-групп.

На третьем месте - группа «Крематорий» с серией проектов в честь 40-летия коллектива. Артисты собрали более трех миллионов рублей с помощью краудфандинга, чтобы выпустить сборник The Big One и альбом «Сладкий Элвис», сборник хитов «Кт-40» и два новых сингла и балет-пантомиму Армена Григоряна «Грезы скотного двора» по мотивам повести Джорджа Оруэлла.

Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Дубинину и его сольной пластинке, на которую было собрано 3,6 миллионов рублей, напоминает RT.

