Онлайн или офлайн формат. Какими будут новые концерты?

Однако организаторы как онлайн, так и офлайн концертов, несмотря на создавшуюся между ними конкуренцию, приходят к одному выводу: онлайн-концерты не могут дать зрителю то, что дает живое выступление, офлайн-концерты остаются в приоритете.

Компания МТС Энтертейнмент за время объявленных нерабочих дней и самоизоляции провела более 30 онлайн-концертов российских артистов, которые посмотрели более 60 миллионов человек.

Генеральный директор МТС Энтертейнмент Михаил Минин в интервью НСН рассказал, что в самом начале карантина онлайн-концерты хорошо были приняты аудиторией.

«Аудитории, особенно на жёстком локдауне, это было интересно и очень нравилось. В соцсетях пользователи выкладывали видео с хештегами концертов, делились эмоциями от концертов, снимали себя за просмотрами выступлений любимых артистов дома. Все, что было на старте пандемии, конечно, воспринималось, как вау. Для того, чтоб этот вау-эффект сохранить, мы в конце года сделали не просто онлайн-концерт, а провели первый фестиваль расширенной реальности МТС Live XR – пять топовых артистов выступали в специально созданных для них виртуальных мирах, на которые зрители могли влиять в процессе концерта – запускать дождь и молнии, отправлять свои фото, которые появлялись рядом с артистами», - отметил он.

Но по его собственному убеждению, сейчас онлайн-концерт не может в полной мере конкурировать в офлайн-форматом. Во-первых, из-за меньших сборов: доступ к трансляции стоит дешевле, чем билет на концерт, во-вторых такое выступление дает меньше эмоций. Исправить эту ситуацию, по словам Минина, может внедрение технологий 5G.

Генеральный директор концертного агентства «Ультра Продакшн» и продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршал отчасти соглашается с точкой зрения Минина.

«Онлайн-концерты и, правда, не могут составить серьезную конкуренцию офлайновым выступлениям. Что же касается части шоу: о сценографии думали всегда. При организации концерта одна из самых важных частей – это часть шоу, как сделать его ярким, необычным, таким, чтобы зрителю запомнилось. Даже эффект дополненной реальности, который позволял добавить свое фото за спины музыкантам во время онлайн-концерта, не дает нужного эффекта, которого можно добиться качественным продакшном и сценографией. Однако сейчас все работают в условиях вынужденной экономии, поэтому не уделяют шоу такого внимания, как раньше», - объяснил Маршал.

По словам Минина, проведенное количество онлайн-концертов дало представление о том, что зрителя к трансляции может привлечь что-то необычное.

«В качестве примера можно привести выступление Моргенштерна в живом рок-исполнении на МТС Live. Это выступление не просто собрало много просмотров, на него даже есть обзоры от блогеров на Youtube. Второй случай – это наш МТС Live XR, когда мы создали уникальную атмосферу погружения в концерт, которая сама по себе была необычна и интересна», - сказал собеседник агентства.

Но как только все ограничения будут сняты и концертная индустрия вернется к привычному ритму работы, артисты предпочтут офлайн-выступления, пояснил он.

«Крупные звезды, скорее, вернутся в офлайн, поскольку аудитории это дает больше впечатлений, а с точки зрения монетизации оффлайн все же остается более рентабельными. Онлайн скорее останется более нишевой историей», - заключил Минин.

Что касается сборов и самой экономики концерта, то по словам Алана Маршала, что онлайн, что офлайн стоит одинаково: все зависит от того, какой артист. Он объяснил, что есть ряд топовых музыкантов, чьи выступления стоят дорого и просто не могут стоить дешевле. К гонорарам плюсуется техническое обеспечение концерта, аренда площадки, продашкн, реклама. И так с каждым выступлением.