«Она не беременна!»: PR-менеджер МакSим развеяла слухи о конфликте и состоянии певицы
МакSим проходит курс лечения и расстраивается из-за сложившейся ситуации, сказала в эфире НСН Яна Богушевская, подчеркнув, что не конфликтовала с концертным директором.
PR-менеджер МакSим Яна Богушевская в интервью НСН опровергла слухи о беременности певицы и попросила прекратить спекуляции о ее здоровье.
МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) ранее объявила о переносе ближайших концертов из-за проблем со здоровьем. Некоторые СМИ предположили, что певица в положении. На этом фоне концертный директор артистки Павел Назаров обвинил Богушевскую в саботаже.
«Нет, Марина не в положении. Мне очень жаль, что это стало достоянием общественности и бросает тень на репутацию артиста, который сейчас проходит курс лечения, и вместо того, чтобы восстанавливаться, вынужден расстраиваться из-за сложившейся ситуации. Она не беременна, как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не множить различные версии», - сказала Богушевская,
Отвечая на вопрос о конфликте с Назаровым, она сказала: «Я ни с кем не конфликтую».
Во время недавних концертов в Сочи и Твери МакSим становилось плохо на сцене. 1 апреля фан-клуб певицы потребовал остановить тур.
«Хватит убивать нашего артиста! Остановите тур!», - говорится в заявлении фан-клуба, запустившего в соцсетях соответствующий флэшмоб.
Концертный директор МакSим Павел Назаров заявил NEWS.ru, что Богушевская якобы «саботировала ситуацию», обвинив его и организаторов концертов в попытке «нажиться на этой истории».
Сама МакSим в этой связи выразила надежду, что вопрос «недопониманий в коллективе» решится «в диалоге, а не в соцсетях». Она также попросила всех «прекратить публичные разборки и истерики».
Летом 2021 года из-за осложнений при коронавирусе МакSим попала на несколько месяцев в больницу. СМИ утверждали, что некоторое время она находилась в искусственной коме, в которую ее ввели из-за осложнений. Осенью сообщалось, что певица отправилась в Крым для паломничества по святым местам. 29 мая 2022 года она выступила в Лужниках на финальном матче Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо
- В НАТО заявили, что Швеция выполнила все условия для вступления в альянс
- Митингующие в Армении требуют отставки Пашиняна
- Рябков анонсировал ответ России на вступление Финляндии в НАТО
- Байден заявил об усилении НАТО после вступления Финляндии
- В Финляндии подняли флаг НАТО
- Россия и Марокко возобновят прямое авиасообщение
- В Индонезии предложили ввести налог для туристов
- Депутат ГД предложил признать феминизм экстремистской идеологией
- Госдума одобрила идею разрешить набирать срочников в миротворцы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru