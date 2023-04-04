«Она не беременна!»: PR-менеджер МакSим развеяла слухи о конфликте и состоянии певицы

«Нет, Марина не в положении. Мне очень жаль, что это стало достоянием общественности и бросает тень на репутацию артиста, который сейчас проходит курс лечения, и вместо того, чтобы восстанавливаться, вынужден расстраиваться из-за сложившейся ситуации. Она не беременна, как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не множить различные версии», - сказала Богушевская,

Отвечая на вопрос о конфликте с Назаровым, она сказала: «Я ни с кем не конфликтую».

Во время недавних концертов в Сочи и Твери МакSим становилось плохо на сцене. 1 апреля фан-клуб певицы потребовал остановить тур.

«Хватит убивать нашего артиста! Остановите тур!», - говорится в заявлении фан-клуба, запустившего в соцсетях соответствующий флэшмоб.

Концертный директор МакSим Павел Назаров заявил NEWS.ru, что Богушевская якобы «саботировала ситуацию», обвинив его и организаторов концертов в попытке «нажиться на этой истории».