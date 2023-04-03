Поклонники призвали отменить концерты певицы МакSим
Фанаты певицы МакSим (Марина Абросимова) потребовали отменить ее гастрольный тур после концерта в Твери 1 апреля. Пользователи опубликовали десятки комментариев на официальной странице артистки в социальной сети «ВКонтакте».
Зрители отметили, что певица еле стояла на сцене и явно чувствовала себя плохо. Поклонники призвали остановить «изматывающие» гастроли.
По словам комментаторов, на певицу было «больно смотреть».
«Марине нужно беречь себя!» - написали пользователи соцсети.
Певица не прокомментировала ситуацию с концертом в Твери. О вероятности отмены тура информации нет.
В 2021 году МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее выписали в середине августа.
На концерте в Сочи 18 марта певица также почувствовала себя плохо. Выступление прервали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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