Поклонники призвали отменить концерты певицы МакSим

Фанаты певицы МакSим (Марина Абросимова) потребовали отменить ее гастрольный тур после концерта в Твери 1 апреля. Пользователи опубликовали десятки комментариев на официальной странице артистки в социальной сети «ВКонтакте».

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Зрители отметили, что певица еле стояла на сцене и явно чувствовала себя плохо. Поклонники призвали остановить «изматывающие» гастроли.

По словам комментаторов, на певицу было «больно смотреть».

«Марине нужно беречь себя!» - написали пользователи соцсети.

Певица не прокомментировала ситуацию с концертом в Твери. О вероятности отмены тура информации нет.

В 2021 году МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее выписали в середине августа.

На концерте в Сочи 18 марта певица также почувствовала себя плохо. Выступление прервали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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