Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура

Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы», - написала она в соцсетях, отмечая, что ей необходим «курс лечебных процедур».

Она также поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их «прекратить публичные разборки и истерики».