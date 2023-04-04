Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура
Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением.
«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы», - написала она в соцсетях, отмечая, что ей необходим «курс лечебных процедур».
Она также поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их «прекратить публичные разборки и истерики».
Концерт певицы в Твери прошел 1 апреля. Присутствовавшие отметили, что она еле стояла на ногах и плохо попадала в ноты. Поклонники оставили множество комментариев на странице МакSим в соцсети «ВКонтакте». Они призвали отменить тур, чтобы исполнительница могла набраться сил. Директор певицы Павел Назаров рассказал после, что МакSим чувствует себя хорошо.
Певица ранее почувствовала себя плохо во время концерта в Сочи. Выступление прервали, сообщает «Радиоточка НСН».
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