СМИ: Анна Asti покинула Россию из-за скандала вокруг «голой» вечеринки
Певица Анна Asti вместе с мужем покинула Россию после отмены концертов на фоне скандала вокруг участия в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
По сообщениям СМИ, исполнительница решила переждать зиму за границей и планирует вернуться к работе на корпоративах в марте 2024 года. Все ее ранее запланированные концерты отменены или перенесены.
При этом стоимость частных выступлений Анны Asti снизилось с 10 до 7 миллионов рублей. Также претерпел изменения и райдер, стоимость которого источники теперь оценивают в 600 тысяч рублей, 500 из которых – аппаратура.
Ранее стало известно, что рэпер Элджей тайно разорвал контракт с лейблом Анны Asti после скандала вокруг вечеринки в клубе «Мутабор». Менеджер артиста уточнил, что на данный момент исполнитель находится на отдыхе в Таиланде, передает «Радиоточка НСН».
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