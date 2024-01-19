СМИ: Анна Asti покинула Россию из-за скандала вокруг «голой» вечеринки

Певица Анна Asti вместе с мужем покинула Россию после отмены концертов на фоне скандала вокруг участия в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

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По сообщениям СМИ, исполнительница решила переждать зиму за границей и планирует вернуться к работе на корпоративах в марте 2024 года. Все ее ранее запланированные концерты отменены или перенесены.

При этом стоимость частных выступлений Анны Asti снизилось с 10 до 7 миллионов рублей. Также претерпел изменения и райдер, стоимость которого источники теперь оценивают в 600 тысяч рублей, 500 из которых – аппаратура.

Ранее стало известно, что рэпер Элджей тайно разорвал контракт с лейблом Анны Asti после скандала вокруг вечеринки в клубе «Мутабор». Менеджер артиста уточнил, что на данный момент исполнитель находится на отдыхе в Таиланде, передает «Радиоточка НСН».

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