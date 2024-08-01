Песня Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт Billboard

Композиция певицы Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт TikTok Billboard Top 50, который еженедельно представляет самые популярные треки в TikTok в США.

Трек из «Слова пацана» стал популярнее песни «Мой мармеладный»

Песня Бузовой, которой удалось занять 48-ю строчку в чарте, была выпущена в 2021 году.

Артистка в своем Telegram-канале поблагодарила поклонников, которые снимали видео под ее песню. Именно это позволило композиции войти в чарт.

Ранее песня Кати Лель «Мой мармеладный» завирусилась в англоязычном TikTok и заняла пятое место в рейтинге хитов Spotify, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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