Фестиваль «Жесткий Диск» пройдет в офлайн-формате в Санкт-Петербурге 25 мая

В Санкт-Петербурге 25 мая в клубе «Sound» впервые в офлайн-формате состоится фестиваль альтернативной музыки «Жесткий диск».

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В альтернативном музыкальном фестивале примут участие группы Jane Air, Manapart, The Korea, Ермак! и Ravanna. Имя еще одного участника мероприятия станет известно 8 апреля.

Своим названием фестиваль обязан авторской программе «Жесткий диск» на НАШЕм Радио, которую запустили в 2017 году. Ведущим программы, посвященной тяжелой музыке, стал Алексей Петровский.

В рамках фестиваля «Жесткий диск» поклонники альтернативной музыки смогут провести время с единомышленниками, насладиться отличной музыкой и отдохнуть.

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ФОТО: Оргкомитет фестиваля "Жесткий диск"
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