Молодежь слушает «Арию»: Легостаев заявил о спросе на тяжелый металл в России

Илья Легостаев заявил НСН, что группа «Ария» решила дать клубные концерты, чтобы быть с поклонниками на расстоянии вытянутой руки. 

Тяжелый металл по-прежнему пользуется в России популярностью, на концерты «Арии» сегодня активно ходит молодежь, а группа может позволить себе выступать как в клубах, так и на огромных площадках, заявил музыкальный критик Илья Легостаев в интервью НСН.

Группа «Ария» в этот уикенд дает сразу четыре концерта в Московском клубе «16 Тонн» (14, 15, 16 и 17 марта), что является рекордом. При этом билетные операторы отмечают рост продаж на концерты «Арии» в регионах. Шоу других металлистов сегодня также пользуются большой популярностью, отмечают аналитики. Легостаев рассказал, чем "Ария" отличается от других популярных сегодня исполнителей.

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«На эту музыку очень стабильный спрос. «Ария» давно играет на очень больших площадках. Никаких поводов, чтобы менять эту доктрину, у них нет. Нет у них никаких опасений за свою популярность. Их клубные концерты – это просто возможность попробовать другие пространства, почувствовать другие атмосферу и сделать подарок поклонникам, которые давно их не видели в таких условиях – на расстоянии вытянутой руки», - отметил он.

По его словам, комиксы и фэнтези только усиливают интерес к тяжелому металлу среди молодежи. При этом некоторые музыканты, которые сегодня собирают большие площадки, просто пользуются нестабильной ситуацией в индустрии.

«Что касается того, что спрос на классическую тяжелую музыку неожиданно растет, то такой вывод сделать трудно. Потому что в данной ситуации весь наш музыкальный рынок немного перекошен – кому-то выступать можно, кому-то нельзя, кто-то уехал и так далее. В последний год не самые очевидные артисты собирают большие площадки. Но к группе «Ария» это не относится, у них стабильный спрос, который позволяет давать концерты по всей стране. Я сам был на концерте «Арии», был сумасшедший аншлаг и довольно много молодежи. В этой музыке очень много энергии, а комиксы и фэнтези подпитывают интерес к этой музыке. Это все очень интересует подростков», - рассказал собеседник НСН.

Ранее вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов призвал включить «Арию» в Зал славы рок-н-ролла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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