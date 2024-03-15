Молодежь слушает «Арию»: Легостаев заявил о спросе на тяжелый металл в России
Илья Легостаев заявил НСН, что группа «Ария» решила дать клубные концерты, чтобы быть с поклонниками на расстоянии вытянутой руки.
Тяжелый металл по-прежнему пользуется в России популярностью, на концерты «Арии» сегодня активно ходит молодежь, а группа может позволить себе выступать как в клубах, так и на огромных площадках, заявил музыкальный критик Илья Легостаев в интервью НСН.
Группа «Ария» в этот уикенд дает сразу четыре концерта в Московском клубе «16 Тонн» (14, 15, 16 и 17 марта), что является рекордом. При этом билетные операторы отмечают рост продаж на концерты «Арии» в регионах. Шоу других металлистов сегодня также пользуются большой популярностью, отмечают аналитики. Легостаев рассказал, чем "Ария" отличается от других популярных сегодня исполнителей.
«На эту музыку очень стабильный спрос. «Ария» давно играет на очень больших площадках. Никаких поводов, чтобы менять эту доктрину, у них нет. Нет у них никаких опасений за свою популярность. Их клубные концерты – это просто возможность попробовать другие пространства, почувствовать другие атмосферу и сделать подарок поклонникам, которые давно их не видели в таких условиях – на расстоянии вытянутой руки», - отметил он.
По его словам, комиксы и фэнтези только усиливают интерес к тяжелому металлу среди молодежи. При этом некоторые музыканты, которые сегодня собирают большие площадки, просто пользуются нестабильной ситуацией в индустрии.
«Что касается того, что спрос на классическую тяжелую музыку неожиданно растет, то такой вывод сделать трудно. Потому что в данной ситуации весь наш музыкальный рынок немного перекошен – кому-то выступать можно, кому-то нельзя, кто-то уехал и так далее. В последний год не самые очевидные артисты собирают большие площадки. Но к группе «Ария» это не относится, у них стабильный спрос, который позволяет давать концерты по всей стране. Я сам был на концерте «Арии», был сумасшедший аншлаг и довольно много молодежи. В этой музыке очень много энергии, а комиксы и фэнтези подпитывают интерес к этой музыке. Это все очень интересует подростков», - рассказал собеседник НСН.
Ранее вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов призвал включить «Арию» в Зал славы рок-н-ролла, передает «Радиоточка НСН».
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