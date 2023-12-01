Катя Лель назвала популярность «Моего мармеладного» общероссийской победой

«Музыка - это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа», - заявила исполнительница в беседе с ТАСС.

Песня «Мой мармеладный» выпущена в 2004 году. На прошлой неделе композиция стала одним из лидеров мирового чарта Viral 50 Spotify.

В интервью изданию StarHit Лель заявила, что не намерена покидать Россию на фоне успеха ее хита на Западе. Певица рассказала, что ей поступает много предложений от ведущих лейблов, включая Universal и Sony Music, передает «Радиоточка НСН».

