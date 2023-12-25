Катя Лель заявила, что ее гонорар вырос в пять раз

Певица Катя Лель рассказала, что ее гонорар за концерты вырос в пять раз после успеха хита «Мой мармеладный», передает Пятый канал.

Катя Лель назвала популярность «Моего мармеладного» общероссийской победой

Артистка рассказала о важности ее райдера. Так, в требованиях к организаторам выступлений значатся темные шторы, ортопедическая подушка и живой звук. Певица не раскрыла сумму доходов.

Между тем автор хита «Мой мармеладный» продюсер Максим Фадеев заявил, что успех российской песни на Западе подтверждает, что люди не хотят отмены русской культуры и любят ее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ольга Махалова
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