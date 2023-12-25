Катя Лель заявила, что ее гонорар вырос в пять раз

Артистка рассказала о важности ее райдера. Так, в требованиях к организаторам выступлений значатся темные шторы, ортопедическая подушка и живой звук. Певица не раскрыла сумму доходов.

Между тем автор хита «Мой мармеладный» продюсер Максим Фадеев заявил, что успех российской песни на Западе подтверждает, что люди не хотят отмены русской культуры и любят ее, передает «Радиоточка НСН».

