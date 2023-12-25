Катя Лель заявила, что ее гонорар вырос в пять раз
25 декабря 202313:35
Певица Катя Лель рассказала, что ее гонорар за концерты вырос в пять раз после успеха хита «Мой мармеладный», передает Пятый канал.
Артистка рассказала о важности ее райдера. Так, в требованиях к организаторам выступлений значатся темные шторы, ортопедическая подушка и живой звук. Певица не раскрыла сумму доходов.
Между тем автор хита «Мой мармеладный» продюсер Максим Фадеев заявил, что успех российской песни на Западе подтверждает, что люди не хотят отмены русской культуры и любят ее, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru