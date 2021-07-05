«Умываешь унитаз». Угрозы вдохновили Покровского на новую песню

«О ситуации с Биланом. Разъяренные поклонники и поклонницы негодуют. Телефон разрывают звонки СМИ. Сам Дима выступает с заявлением, где он выглядит честным, справедливо негодующим, конструктивным и позитивным. Все это лицевая сторона медали, но существует и обратная», - заявил Покровский.

По словам Покровского сразу после его обращения к Диме Билану, в котором он обвинил певца в том, что концерт группы «Ногу Свело!» отменили из-за якобы несоблюдения Биланом антиковидных мер, с Максимом связался директор Билана Дмитрий Бушуев. Стороны договорились сгладить конфликт, после чего Покровский опубликовал в интернете миролюбивый пост, в котором объяснил свою точку зрения на этот инцидент.

Однако на следующий день Покровскому стали поступать оскорбления с незнакомого номера. Как заявил сам рокер, он может полагать, но не утверждать, что с ним говорил сам Дима Билан, но в данной ситуации есть много причин говорить, что это мог быть он.

«Жестить и неуважительно говорить Билан начал сразу. Даже сейчас в этой экстраординарной ситуации я не буду раскрывать того, что он говорил», - заявил Покровский.

По его словам позже к оскорблениям подключилась продюсер Яна Рудковская. В ответ на это Покровский продемонстрировал фрагмент песни, о которой говорилось выше.

«После этого они как с цепи сорвались. Мне стали поступать стихотворные оскорбления. Это все переходит в агрессию и начало угроз. Например: «Ты на Брайтоне в мигрантах умываешь унитаз». И самое удивительное, что номер американский. И так как я действительно нахожусь в Брайтоне, мой американский юрист сейчас фиксирует все это. Это не закончилось. Я же сижу спокойно и пишу свою песню», - рассказал Покровский.