Покровский заявил в полицию на Билана

Лидер и вокалист рок-группы «Ногу Свело!» Максим Покровский написал заявление в полицию на певца Диму Билана, сообщает РЕН ТВ.

Покровский заявил, что во время разговора с поп-звездой по WhatsApp в его адрес поступили угрозы. По словам рокера, поп-исполнитель вел себя агрессивно, оскорблял его по телефону в письменном виде.

Конфликт между «Ногу Свело!» и командой Димы Билана произошел после того, как Покровский обвинил певца в отмене выступления группы в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля. Рокер заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, которым должен был стать концерт коллектива.