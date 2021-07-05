Покровский заявил в полицию на Билана
Лидер и вокалист рок-группы «Ногу Свело!» Максим Покровский написал заявление в полицию на певца Диму Билана, сообщает РЕН ТВ.
Покровский заявил, что во время разговора с поп-звездой по WhatsApp в его адрес поступили угрозы. По словам рокера, поп-исполнитель вел себя агрессивно, оскорблял его по телефону в письменном виде.
Конфликт между «Ногу Свело!» и командой Димы Билана произошел после того, как Покровский обвинил певца в отмене выступления группы в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля. Рокер заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, которым должен был стать концерт коллектива.
Позднее продюсер Билана Яна Рудковская обвинила рокера в «хайпушках» и заявила, что выступление «Ногу Свело!» отменили потому, что оно не пользовалось спросом.
Сам Билан высказал мнение, что Покровский лишь пиарится на скандале с отменой мероприятия.
Ранее лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский заявил о вынужденном переносе тура по Сибири с весны на осень. Серия концертов должна была стартовать 23 апреля.
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